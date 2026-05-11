Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Мілан» підшукав кандидатів на випадок звільнення тренера – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Мілан» підшукав кандидатів на випадок звільнення тренера – ЗМІ
Вінченцо Італьяно сватають в «Мілан»
фото: Reuters

«Россонері» ризикують випасти з чільної четвірки Серії A

Керівництво італійського «Мілана» підібрало претендентів на роль головного тренера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sportmediaset.

Невдалий фініш сезону може коштувати посади керманичу команди Массіміліано Аллегрі. На випадок відставки менеджмент «россонері» знайшов двох кандидатів у тренери. На місце іменитого фахівця сватають двох італійців.

Першим претендентом називають головного тренера «Порту» Франческо Фаріолі, який привів «драконів» до чемпіонського титулу в Португалії. Другий – Вінченцо Італьяно. Він, імовірно, покине італійську «Болонью» влітку.

Минулого літа Італьяно вже фігурував серед претендентів на роль керманича «Мілана». Проте, тоді сторони не змогли домовитися щодо повноважень фахівця. Тренер наполягав на активнішій ролі в менеджменті.

На цей момент «Мілан» іде четвертим у турнірній таблиці Серії A. «Россонері» та столична «Рома» мають по 67 очок. На команду Аллегрі чекають два поєдинки до кінця сезону – проти «Дженоа» (17 травня) і «Кальярі» (24 травня).

До слова, керманич міланського «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.

Нагадаємо, раніше керманич мадридського «Атлетіко» Дієго Сімеоне підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру. Аргентинський фахівець очолив «матрацників» у грудні 2011 року. Цьогоріч він святкуватиме 15-річчя на посаді керманича іспанського гранда.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Болонья» ФК Порту Массіміліано Аллеґрі Серія А ФК «Мілан»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Руслан Маліновський обиратиме з двох варіантів
«Трабзонспор» зачекався на рішення півзахисника збірної України – інсайдер
Сьогодні, 12:57
Генріх Мхітарян залишається важливим виконавцем «нерадзуррі»
Чемпіон Італії готовий продовжити контракт рекордсмена чемпіонату України – інсайдер
Вчора, 19:28
Душан Влаховіч отримав альтернативу Серії A
«Баварія» зібралася безкоштовно поцупити форварда «Ювентуса» – інсайдер
Вчора, 16:22
Аліссон зібрався повернутися в італійський чемпіонат
Воротар збірної Бразилії узгодив контракт із грандом чемпіонату Італії – інсайдер
6 травня, 18:29
Антоніо Конте розривається між двома варіантами
Титулований тренер виставив ультиматум чемпіону Італії минулого сезону
6 травня, 13:18
Расмус Гойлунд освоївся на «Сан-Паоло»
Гранд чемпіонату Італії викупить нападника «Манчестер Юнайтед» – інсайдер
5 травня, 17:58
Мануель Аканджі доклався до чемпіонського титулу
«Інтер» активував опцію викупу оборонця «Манчестер Сіті»
4 травня, 16:30
Крістіан Ківу достроково став чемпіоном
Тренер-чемпіон Італії повторив два досягнення Моурінью
4 травня, 10:29
Дженнаро Гаттузо зацікавив іменитий клуб
Гаттузо став кандидатом у тренери історичного гранда Італії – інсайдер
30 квiтня, 14:16

Новини

Світоліна впевнено вийшла до чвертьфіналу тисячника в Римі
Світоліна впевнено вийшла до чвертьфіналу тисячника в Римі
Вихід «Шахтаря» в Лігу чемпіонів підняв Україну у таблиці коефіцієнтів УЄФА нового сезону
Вихід «Шахтаря» в Лігу чемпіонів підняв Україну у таблиці коефіцієнтів УЄФА нового сезону
УЄФА обрала арбітра на фінал Ліги чемпіонів
УЄФА обрала арбітра на фінал Ліги чемпіонів
Стала відома зарплата Мальдери в збірній України з футболу – джерело
Стала відома зарплата Мальдери в збірній України з футболу – джерело
«Мілан» підшукав кандидатів на випадок звільнення тренера – ЗМІ
«Мілан» підшукав кандидатів на випадок звільнення тренера – ЗМІ
Салах ухвалив рішення щодо нового клубу – джерело
Салах ухвалив рішення щодо нового клубу – джерело

Новини

Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Сьогодні, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Сьогодні, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua