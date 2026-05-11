«Мілан» підшукав кандидатів на випадок звільнення тренера – ЗМІ

«Россонері» ризикують випасти з чільної четвірки Серії A

Керівництво італійського «Мілана» підібрало претендентів на роль головного тренера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sportmediaset.

Невдалий фініш сезону може коштувати посади керманичу команди Массіміліано Аллегрі. На випадок відставки менеджмент «россонері» знайшов двох кандидатів у тренери. На місце іменитого фахівця сватають двох італійців.

Першим претендентом називають головного тренера «Порту» Франческо Фаріолі, який привів «драконів» до чемпіонського титулу в Португалії. Другий – Вінченцо Італьяно. Він, імовірно, покине італійську «Болонью» влітку.

Минулого літа Італьяно вже фігурував серед претендентів на роль керманича «Мілана». Проте, тоді сторони не змогли домовитися щодо повноважень фахівця. Тренер наполягав на активнішій ролі в менеджменті.

На цей момент «Мілан» іде четвертим у турнірній таблиці Серії A. «Россонері» та столична «Рома» мають по 67 очок. На команду Аллегрі чекають два поєдинки до кінця сезону – проти «Дженоа» (17 травня) і «Кальярі» (24 травня).

До слова, керманич міланського «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.

Нагадаємо, раніше керманич мадридського «Атлетіко» Дієго Сімеоне підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру. Аргентинський фахівець очолив «матрацників» у грудні 2011 року. Цьогоріч він святкуватиме 15-річчя на посаді керманича іспанського гранда.