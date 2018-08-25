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    «Черкаські Мавпи» підсилили свій склад американським баскетболістом

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    «Черкаські Мавпи» підсилили свій склад американським баскетболістом

    Брендон Янг переїжджає у чемпіонат України

    «Черкаські Мавпи» підсилили свій склад першим легіонером у це міжсезоння.

    Ним став американський атакувальний захисник Брендон Янг, інформує офіційний сайт черкаського баскетбольного клубу.

    27-річний Брендон Янг (193 см) народився у Вашингтоні. У студентській лізі виступав за команду університету De Paul.

    Опісля відіграв 19 матчів у D-лізі за Texas Legends. У 2015 році переїхав у Європу, де виступав у складі грецького «Лавріо» та за «Монте» із Швейцарії.

    У Швейцарії у 2017 році виграв чемпіонат і кубок країни.

    Янг завершив минулий сезон у Греції, де грав за «Колоссос». У 12-ти іграх чемпіонату він здобував у середньому 11,2 очки, реалізовуючи 37,5% дальніх кидків і 53,8 % двоочкових.

    До переїзду у Грецію він також виступав у Лівані за Champville, де набирав 14,3 очка за гру у 16-ти матчах.

    Окрім позиції другого номера, Янг також здатен зіграти і розігруючого.

    Раніше «Мавпи» продовжили співпрацю із Кольченком, Конєвим, Липовцевим, Бояркіним, з вихованцями клубу Ткаченком, Скапінцевим і Русловим, а також повернули в свої лави Чумакова.

    чемпіонат України баскетбол
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