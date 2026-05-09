Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українець Бондарев піднявся на подіум гонки Формули-4

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Українець Бондарев піднявся на подіум гонки Формули-4
Олександра Бондарева називають майбутнім українського автомобільного спорту
фото: Прес-служба Олександра Бондарева

Юний пілот міг навіть поборотися за вищі місця, якби не прикрий інцидент

Український пілот Олександр Бондарев, який представляє академію Williams Racing, успішно розпочав сезон італійської Формули-4, виборовши третє місце у першій гонці етапу на автодромі в Мізано. Про це повідомляє «Главком».

Про Формулу-4

Регламент змагань передбачає поділ пілотів на три підгрупи (A, B та C), де кожен учасник має виступити у трьох відбіркових заїздах. До великого фіналу, що запланований на неділю, потраплять лише 36 найкращих гонщиків за підсумками групових стартів. Друга гонка за участю українця (категорії А-В) відбудеться сьогодні, 9 травня, о 18:15 за київським часом, де він стартуватиме з восьмої позиції. Завершальні заїзди етапу пройдуть у неділю, 10 травня: третя групова гонка розпочнеться о 09:30, а фінальний заїзд – о 14:50.

Деталі тріумфу

17-річний киянин, виступаючи за команду Prema, продемонстрував стрімкий прорив у заїзді категорій B-C: стартувавши з сьомої позиції, він уже після другого повороту зміг відіграти кілька місць і вийти на третю сходинку. Хоча Бондарев мав потенціал поборотися за вищу позицію, поява машини безпеки, яка зібрала пелотон, завадила йому реалізувати ці плани, тож він зберіг свій результат до самого фінішу.

Перемогу в гонці здобув напарник Бондарева по команді та представник академії Ferrari Нікколо Макканьяні, а другу сходинку посів ще один пілот Prema – турецький новачок Альп Аксой, який також став кращим у заліку дебютантів. Також варто відзначити виступ Томаса Бермана, молодшого брата пілота Формули-1 Олівера Бермана, який зумів прорватися з 15-го місця на старті до сьомого фінішного результату. За підсумками цієї гонки Бондарев набрав 22 очки та наразі посідає третю сходинку в загальному заліку чемпіонату.

Нагадаємо, що Олександр Бондарев виграв першу гонку другого етапу Formula Trophy

Теги: Ferrari пілот Формула-1

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юкі Цуноду сватають назад у бойові пілоти Королеви автоспорту
Колишній напарник Ферстаппена отримав варіант повернення у Формулу-1 – ЗМІ
6 травня, 20:06
Уродженець Парижа (Франція) Да Сілва Рамос виступав у Формулі-1 під прапором Бразилії
У віці 100 років пішов з життя колишній пілот Формули-1 да Сілва Рамос
6 травня, 14:46
Макс Ферстаппен і Шарль Леклер порушили правила
Фінальний протокол змінився. Ферстаппен і Леклер отримали покарання після Гран-прі Маямі
4 травня, 11:42
Андреа Кімі Антонеллі зберіг лідерство в чемпіонаті
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
3 травня, 21:47
Алекс Дзанарді після важкої аварії у 2001 став одним з найтитулованіших паралімпійців в історії Італії
Помер колишній пілот Формули-1 Дзанарді
2 травня, 13:34
Дизайн шолома виконаний у відтінках заходу сонця Південної Флориди
Чотириразовий чемпіон Формули-1 виступить на Гран-прі Маямі у спеціальному рожевому шоломі
29 квiтня, 18:44
Йос Ферстаппен після завершення кар'єри у Формулі-1 виступає у ралі
Батько легендарного пілота Формули-1 потрапив в аварію
27 квiтня, 07:30
«Великий цирк» зберіг шанси на поїздку до Бахрейну
Формула-1 розгляне повернення у календар одного з етапів на Близькому Сході – ЗМІ
20 квiтня, 13:26
Лев Крутоголов став переможцем престижної WSK Super Master Series
Крутоголов очолив рейтинг найкращих картингістів світу
14 квiтня, 13:39

Новини

«Динамо» без Пономаренка втратило очки в матчі Прем'єр-ліги проти ЛНЗ
«Динамо» без Пономаренка втратило очки в матчі Прем'єр-ліги проти ЛНЗ
Пономаренко ризикує пропустити фінал Кубка України
Пономаренко ризикує пропустити фінал Кубка України
Збірна Румунії з настільного тенісу стрибками на столі відсвяткувала медаль Чемпіонату святу
Збірна Румунії з настільного тенісу стрибками на столі відсвяткувала медаль Чемпіонату святу
«Ми очікували на якесь диво – воно трапилося». Тренер збірної України з хокею відреагував на повернення в еліту
«Ми очікували на якесь диво – воно трапилося». Тренер збірної України з хокею відреагував на повернення в еліту
Українець Бондарев піднявся на подіум гонки Формули-4
Українець Бондарев піднявся на подіум гонки Формули-4
Україна другий рік поспіль матиме дві команди у футзальній Лізі чемпіонів
Україна другий рік поспіль матиме дві команди у футзальній Лізі чемпіонів

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Вчора, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Вчора, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Вчора, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Вчора, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua