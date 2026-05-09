Українець Бондарев піднявся на подіум гонки Формули-4

Юний пілот міг навіть поборотися за вищі місця, якби не прикрий інцидент

Український пілот Олександр Бондарев, який представляє академію Williams Racing, успішно розпочав сезон італійської Формули-4, виборовши третє місце у першій гонці етапу на автодромі в Мізано. Про це повідомляє «Главком».

Про Формулу-4

Регламент змагань передбачає поділ пілотів на три підгрупи (A, B та C), де кожен учасник має виступити у трьох відбіркових заїздах. До великого фіналу, що запланований на неділю, потраплять лише 36 найкращих гонщиків за підсумками групових стартів. Друга гонка за участю українця (категорії А-В) відбудеться сьогодні, 9 травня, о 18:15 за київським часом, де він стартуватиме з восьмої позиції. Завершальні заїзди етапу пройдуть у неділю, 10 травня: третя групова гонка розпочнеться о 09:30, а фінальний заїзд – о 14:50.

Деталі тріумфу

17-річний киянин, виступаючи за команду Prema, продемонстрував стрімкий прорив у заїзді категорій B-C: стартувавши з сьомої позиції, він уже після другого повороту зміг відіграти кілька місць і вийти на третю сходинку. Хоча Бондарев мав потенціал поборотися за вищу позицію, поява машини безпеки, яка зібрала пелотон, завадила йому реалізувати ці плани, тож він зберіг свій результат до самого фінішу.

Перемогу в гонці здобув напарник Бондарева по команді та представник академії Ferrari Нікколо Макканьяні, а другу сходинку посів ще один пілот Prema – турецький новачок Альп Аксой, який також став кращим у заліку дебютантів. Також варто відзначити виступ Томаса Бермана, молодшого брата пілота Формули-1 Олівера Бермана, який зумів прорватися з 15-го місця на старті до сьомого фінішного результату. За підсумками цієї гонки Бондарев набрав 22 очки та наразі посідає третю сходинку в загальному заліку чемпіонату.

