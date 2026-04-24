Чинний переможець «Ролан Гаррос» пропустить цьогорічний турнір

Другий номер світового рейтингу не зможе захистити титул у Парижі

Іспанський тенісист Карлос Алькарас не братиме участі в прийдешньому Відкритому чемпіонаті Франції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на особистий Instagram спортсмена.

Дворазовий переможець French Open вимушено пропустить турнір. Іспанець зіткнувся з проблемами зі здоров'ям. Через травму зап'ястка він пропустив ґрунтові турніри на батьківщині – в Мадриді та Барселоні.

Заява Карлоса Алькараса

«Після результатів проведених сьогодні тестів ми вирішили, що за найрозумніше буде не брати участі у турнірі в Римі чи «Ролан Гаррос», поки ми очікуємо на оцінку прогресу для визначення часу повернення на корт. Це важкий період для мене, але я переконаний, що ми вийдемо сильнішими після цього», – заявив піренеєць.

Наразі останнім турніром для Алькараса залишається Barcelona Open. На цьому «півтисячнику» іспанський тенісист здолав фіна Отто Віртанена (2:6, 6:3, 6:3) в першому колі змагань, але на другий раунд вже не вийшов.

Карлос Алькарас на «Ролан Гаррос»

Іспанець шість разів брав участь в ґрунтовому мейджорі. До корони в Парижі він ішов поступово. Спершу вилетів у кваліфікації, потім дійшов до третього раунду, а в 2022 році – вийшов у чвертьфінал.

Наступного року Алькарас став півфіналістом Відкритого чемпіонату Франції. Перший титул на French Open він завоював у 2024 році, здолавши німецького тенісиста Александера Звєрєва. Натомість торік у фіналі Алькарас обіграв італійця Янніка Сіннера.

До слова, українка Марта Костюк перемогла співвітчизницю Вероніку Подрез у фіналі Open de Rouen. Турнір у французькому Руані став унікальним. Уперше в історії трофей змагань під егідою Жіночої тенісної асоціації розіграли дві українські тенісистки.

Тим часом відразу семеро українок потрапило в основну сітку «Ролан Гаррос». Компанію першій ракетці України Еліні Світоліній складе тріумфаторка Руана Костюк. Також до них приєднаються Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова Дар'я Снігур і Ангеліна Калініна.