Костюк з розгромної перемоги стартувала у Мадриді

Костюк стала другою українкою, яка пробилася до третього раунду турніру в Мадриді

Українська тенісистка Марта Костюк впевнено подолала друге коло турніру WTA 1000 в іспанському Мадриді. Про це повідомляє «Главком».

У другому колі суперницею українки була казахстанка Юлія Путінцева.

Хід гри

У першій партії українка одразу захопила ініціативу, виграла чотири гейми поспіль і віддала суперниці лише один – 6:1.

У другому сеті Костюк також контролювала гру й здобула впевнену підсумкову перемогу – 6:3.

Матч тривав 1 годину 14 хвилин. За цей час українка виконала дві подачі навиліт та припустилася семи подвійних помилок.

WTA 1000. Мадрид, друге коло

Юлія Путінцева (Казахстан) – Марта Костюк (Україна, 26) 1:6, 3:6

Завдяки цій перемозі Костюк стала другою українкою, яка пробилася до третього раунду турніру в Мадриді. Першою це зробила Ангеліна Калініна.

У третьому колі Костюк зіграє з переможницею матчу між американкою Джессікою Пегулою (5-й номер посіву) та британкою Кеті Бултер.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

