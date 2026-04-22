Зіркова тенісистка повідомила про народження дитини

Колишня друга ракетка світу та фіналістка трьох турнірів Великого шлема туніська тенісистка Онс Жабер повідомила, що стала мамою. Про це інформує «Главком».

У спортсменки та її чоловіка Каріма Камуна 20 квітня 2026 року народився син, якого назвали Еліаном.

«Маленьке диво, кохання на все життя. Вітаємо нашого малюка – Еліана Камуна», – підписала Жабер фото, де вона з чоловіком тримає сина на руках.

31-річна Жабер призупинити свою професійну кар'єру у липні 2025 року. Востаннє вона виходила на корт на Вімблдоні.

У жовтні минулого року тенісистка повідомила про свою вагітність.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

