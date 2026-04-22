Зіркова тенісистка повідомила про народження дитини

У Жабер та її чоловіка Каріма Камуна 20 квітня 2026 року народився син

Онс Жабер стала мамою сина

Колишня друга ракетка світу та фіналістка трьох турнірів Великого шлема туніська тенісистка Онс Жабер повідомила, що стала мамою. Про це інформує «Главком».

У спортсменки та її чоловіка Каріма Камуна 20 квітня 2026 року народився син, якого назвали Еліаном.

«Маленьке диво, кохання на все життя. Вітаємо нашого малюка – Еліана Камуна», – підписала Жабер фото, де вона з чоловіком тримає сина на руках.

31-річна Жабер призупинити свою професійну кар'єру у липні 2025 року. Востаннє вона виходила на корт на Вімблдоні.

У жовтні минулого року тенісистка повідомила про свою вагітність.

