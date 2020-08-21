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    Член Міжнародної зали боксерської слави відновить кар’єру в 47 років

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    Де Ла Гойя вигравав золоту медаль Олімпійських ігор-1992 у Барселоні&nbsp; - Член Міжнародної зали боксерської слави відновить кар’єру в 47 років
    Де Ла Гойя вигравав золоту медаль Олімпійських ігор-1992 у Барселоні 
    Світлина - irishtimes.com

    Олімпійський чемпіон Де Ла Гойя готовий до бою з будь-яким топовим боксером сучасності

    47-річний ексчемпіон світу в шести вагових категоріях Оскар Де Ла Гойя заявив, що він має серйозний намір повернутися до професійних виступів.

    Через дванадцять років після останнього бою 11-кратний чемпіон світу підтвердив, що готовий вийти з пенсії. Також американець готовий до бою з будь-яким топовим боксером сучасності.

    «Ці чутки правдиві, я збираюся почати спаринги в найближчі кілька тижнів. Це буде справжній бій. Я сумую за рингу. Я люблю бокс. Бокс дав мені все, що я маю зараз, і я просто сумую за ним, - зізнався американець. - Всі ці бійці не на тому рівні, який був 15-20 років тому. Вони просять величезну кількість грошей, у них просто непомірні апетити. Ці хлопці прийшли тут тільки заради грошей - ось в чому відмінність. Я буду битися заради слави, а вони - заради грошей. Я готовий битися з будь-яким топовим боксером».

    Зазначимо, що Де Ла Гойя завершив кар'єру в 2008 році після поразки від Менні Пак’яо. Всього на профі-рингу американець ставав чемпіоном світу в шести вагових категоріях – 39 виграшів (30 нокаутом) і шість поразок.

    Додамо також, Де Ла Гойя був введений в Міжнародний зал боксерської слави в 2014 році.

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    Джерело: ESPN

    бокс Оскар Де Ла Гойя Менні Пак’яо
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