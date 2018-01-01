Чоловіча збірна Швейцарії – бронзовий призер олімпійського турніру з керлінгу
- Сьогодні, 12:18
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Збірна Швейцарії з керлінгу. Фото Getty Images
У поєдинку за третє місце швейцарці обіграли Канаду
Чоловіча збірна Швейцарії стала бронзовим призером із керлінгу у Пхьончхані-2018.
У зустрічі за третє місце швейцарці обіграли команду Канади.
Поєдинок завершився після дев'яти ендів, коли Швейцарія вела у рахунку 7:5.
Нагадаємо, що фінальна зустріч між Швецією та США відбудеться у суботу, 24 лютого.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Керлінг
Чоловіки
Матч за третє
Швейцарія – Канада – 7:5 (0:0, 1:0, 1:0, 0:2, 2:0, 0:1, 2:0, 0:2, 1:0)
Нагадаємо, збірна Білорусі виграла жіночу естафетну гонку Олімпіади-2018, Україна фінішувала за межами топ-10.
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