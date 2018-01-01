Чоловіча збірна Швейцарії – бронзовий призер олімпійського турніру з керлінгу

У поєдинку за третє місце швейцарці обіграли Канаду

Чоловіча збірна Швейцарії стала бронзовим призером із керлінгу у Пхьончхані-2018. У зустрічі за третє місце швейцарці обіграли команду Канади. Поєдинок завершився після дев'яти ендів, коли Швейцарія вела у рахунку 7:5. Нагадаємо, що фінальна зустріч між Швецією та США відбудеться у суботу, 24 лютого. XXIII Зимові Олімпійські ігри