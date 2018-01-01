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    Чоловіча збірна Швейцарії – бронзовий призер олімпійського турніру з керлінгу

    У поєдинку за третє місце швейцарці обіграли Канаду
    Чоловіча збірна Швейцарії стала бронзовим призером із керлінгу у Пхьончхані-2018. У зустрічі за третє місце швейцарці обіграли команду Канади. Поєдинок завершився після дев'яти ендів, коли Швейцарія вела у рахунку 7:5. Нагадаємо, що фінальна зустріч між Швецією та США відбудеться у суботу, 24 лютого. XXIII Зимові Олімпійські ігри
    • Сьогодні, 12:18
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    Збірна Швейцарії з керлінгу. Фото Getty Images
    Збірна Швейцарії з керлінгу. Фото Getty Images

    У поєдинку за третє місце швейцарці обіграли Канаду

    Чоловіча збірна Швейцарії стала бронзовим призером із керлінгу у Пхьончхані-2018.

    У зустрічі за третє місце швейцарці обіграли команду Канади.

    Поєдинок завершився після дев'яти ендів, коли Швейцарія вела у рахунку 7:5.

    Нагадаємо, що фінальна зустріч між Швецією та США відбудеться у суботу, 24 лютого.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Керлінг

    Чоловіки

    Матч за третє

    Швейцарія – Канада – 7:5 (0:0, 1:0, 1:0, 0:2, 2:0, 0:1, 2:0, 0:2, 1:0)

    Нагадаємо, збірна Білорусі виграла жіночу естафетну гонку Олімпіади-2018, Україна фінішувала за межами топ-10.

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    спорт Олімпійські ігри (Олімпіада)
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