Збірна Білорусі виграла жіночу естафетну гонку Олімпіади-2018. Україна за межами топ-10

22 лютого у Пхьончхані відбулася жіноча естафетна гонка

У четвер, 22 лютого, у Пхьончхані відбулася жіноча естафета в межах зимових Олімпійських ігор 2018 року. Саме у цій дисципліні українська збірна чотири роки тому на Іграх-2014 в Сочі виграла золоті медалі, тому на цю гонку українські вболівальники покладали дуже великі сподівання. Утім, цього разу наша збірна залишилася без медалей, та і взагалі

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Анастасія Меркушина. Фото: Getty Images

22 лютого у Пхьончхані відбулася жіноча естафетна гонка

У четвер, 22 лютого, у Пхьончхані відбулася жіноча естафета в межах зимових Олімпійських ігор 2018 року.

Саме у цій дисципліні українська збірна чотири роки тому на Іграх-2014 в Сочі виграла золоті медалі, тому на цю гонку українські вболівальники покладали дуже великі сподівання.

Утім, цього разу наша збірна залишилася без медалей, та і взагалі доволі несподівано провалила гонку. Тренерський штаб нашої команди виставив на гонку доволі експериментальний склад. Не потрапили до складу Валентина Семеренко та Олена Підгрушна. Ну щодо Підгрушної, то тут все зрозуміло - капітан збірної весь час хворіла і взагалі не провела жодної гонки на Іграх-2018, тому ставити її було ризиковано. Щодо Валі, то за словами Уроша Велепеца, вона програла конкуренцію Ірині Варвинець та Анастасії Меркушиній. Після цього спортсменка бурно відреагувала на це рішення. жорстко розкритикувавши роботу тренерського штабу, але це вже інша історія.

Дивним було рішення поставити фінішером саме Анастасію Меркушину. Звісно, що не будемо вчити тренерський штаб, але погодьтеся - Віта Семеренко чи Юлія Джима у цьому компоненті були б надійніші. Але, але.. На першому етапі нашу команду представляла Ірина Варвинець. Вже на першому вогневому рубежі надії українського вболівальника засяяли, адже Ірина швидше за всіх (за 25,6 сек) відпрацювала на лежці і вибила 5 з 5. Втім, кардинально ситуація змінилася на стійці, адже українка заробила в пасив коло штрафу і збірна України відкотилася на передостаннє місце. Ірина так і передала естафету Віті 17-ю, а відставання від лідера складало вже майже дві хвилини.

Віта Семеренко спробувала виправити ситуацію, і вже на стійці закрила всі п'ять мішеней, але, як і в ситуації з Варвинець - підвела стійка, знову коло штрафу та 17-а позиція з 18-ти учасників і відставання від лідера складало вже дві хвилини 24 секунди.

Окремо варто виділити третій етап Юлії Джими, яка свій відрізок пройшла на 47 секунд швидше за всіх суперниць. Доволі несприятливі погодні умови у купі з помилками суперниць дозволили Джимі вивезти нашу команду на десяту сходинку!. Варто відзначити і роботу на вогневих рубежах у виконанні українки, яка на кожному витратила лише по одному додатковому патрону.

Анастасія Меркушина прийняла естафету 10-ю. Шанси б були, якби не два штрафних кола Ірини та Віти, адже Меркушина доволі вдало відпрацювала на обох вогневих рубежах (витративши сумарно лише два додаткових патрони), однак молода українка програла ходом і на останок поступилася 10-м місцем представниці Канади, фінішувавши у підсумку на 11-му місці з відставанням від переможця в 1 хвилину та 41 секунду.

Зазначимо, що перемогу сенсаційно здобула збірна Білорусі. Наших сусідів сьогодні представляли Надія Скардіно, Ірина Кривко, Дінара Алімбекова і Дар'я Домрачева. Надія Скардіно використовувала два додаткові патрони і передала естафету десятою. Відставання від першого місця становило 46 секунд, але у себе за спиною Надія залишила збірну Німеччини та нашу команду.

Погодні умови не поліпшувалися, але Ірина Кривко неймовірно відпрацювала свій етап. Вона лише раз скористалася додатковим патроном і перемістила білоруську команду на п'яту позицію.

Дінара Алімбекова всього другий раз в кар'єрі виступала в дорослій естафеті, причому перший досвід був вкрай невдалим. Проте, Дінара відмінно впоралася з тиском. З стійки білоруська спортсменка взагалі пішла першою. На останньому вона звісно втратила ходом, але передала естафету Домрачевій у групі лідерів.

Лідер збірної Білорусі просто фантастично відпрацювала на вогневих рубежах та показала просто крейсерську швидкість, не залишивши жодних шансів конкуренткам в особі Ганни Ебберг зі Швеції та Анаїс Бескон з Франції. Щодо Швеції, то зазначимо, що у цьому сезоні ця збірна з біатлону просто на висоті. Не стала виключенням і ця гонка, де шведки, які були на 15-й сходинці після першого етапу, змогли вибороти срібло. Притому срібло було «відібране» вже на останньому кілометрі у команди Франції, яка у підсумку стала бронзовим призером.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Біатлон, естафета

Жінки

1. Білорусь (0+9) 1:12:03.4

2. Швеція (0+12) +10:7

3. Франція (0+14) +17:6

...

11. Україна (2+10) +1:41.4

(4-1). Ірина Варвинець (0+0) (1+3) (17) +1:41.9;

(4-2). Віта Семеренко (0+0) (0+3) (17) +2:24.1;

(4-3). Юлія Джима (0+1) (0+1) (10) +1:06.3;

(4-4). Анастасія Меркушина (0+2) (0+0) (11) +1:41.4.