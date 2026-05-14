Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 назвала склад на сезон 2026

Святослав Василик
У червні чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 виборюватиме путівку на Євробаскет-2026
фото: ФБУ
Збір до відбору на Євро-2026 розпочнеться 27 травня

Головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу 3х3 Володимир Журжій визначився зі складом команди на сезон 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Підготовчий збір до кваліфікації Чемпіонату Європи 2026 пройде в Таллінні (Естонія) з 27 травня по 15 червня.

Упродовж цього періоду команда працюватиме над функціональною та ігровою підготовкою, а також планує провести низку контрольних матчів і спарингів із командами країн Балтії.

Склад чоловічої збірної України з баскетболу 3х3:

  • Лєв Кошеватський
  • Ілля Кабацюра
  • Сергій Старцев
  • Олександр Дюпін
  • Ярослав Карпюк
  • Владислав Мустяца
  • Артем Лопухов
  • Владислав Фролов

16-17 червня чоловіча збірна України зіграє у кваліфікації чемпіонату Європи. Турнір відбудеться у Бухаресті (Румунія). У відборі українці боротимуться за одну з двох путівок на Євробаскет-2026.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з баскетболу в червні зіграє контрольні матчі в рамках підготовки до третього ігрового вікна першого етапу кваліфікації світової першості.

«Синьо-жовті» зіграють підготовчі матчі проти збірних Анголи та Литви. Гра проти африканської збірної відбудеться в Ризі 25 червня, а гру проти литовців команда Айнарса Багатскіса проведе в Шяуляї 28 червня.

У липні українська збірна зіграє два заключних матчі першого етапу відбору на світову першість: 2 липня в номінально домашній грі протистоятиме Грузії, а 5 липня на виїзді зіграє проти Данії.

баскетбол

