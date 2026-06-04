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«Динамо» отримало мільйонний штраф за матч з «Шахтарем»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Динамо» отримало мільйонний штраф за матч з «Шахтарем»
«Динамо» покарали за використання фанатами піротехнічних засобів
фото: UA-Футбол

Наступний домашній матч київський клуб проведе із частково закритими секторами

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив низку рішень, зокрема розглянувши матеріали щодо матчу 26-го туру УПЛ «Динамо» – «Шахтар» (1:2), що відбувся 3 травня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

КДК УАФ зобов’язав «Динамо» сплатити 500 тисяч гривень за повторне використання вболівальниками київського клубу піротехнічних засобів, 200 тисяч гривень за перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні, 15 тисяч гривень за несанкціоновану появу в ігровій зоні сторонніх осіб, 100 тисяч гривень за повторне здійснення вболівальниками «біло-синіх» скандувань нецензурного, образливого характеру на адресу арбітра матчу.

Крім того, «Динамо» має сплатити 300 тисяч гривень та провести наступний домашній матч із частково закритими секторами, а саме сектором 5 (за демонстрацію вболівальниками «Динамо» символіки дискримінаційного характеру). Загальна сума штрафу «Динамо» становить 1,115 млн грн.

У свою чергу «Шахтар» має сплатити 210 тисяч гривень за повторне використання вболівальниками донецького клубу піротехнічних засобів.

Нагадаємо, голеадор київського «Динамо» Матвій Пономаренко виграв бомбардирські перегони вітчизняної Прем'єр-ліги в сезоні 2025/26.

Вихованець «біло-синіх» оформив 13 м'ячів. У цій кампанії він провів лише 15 матчів. Пономаренко став основним форвардом «Динамо» лише в другій частині сезону. Натомість в першому колі нападник зіграв чотири поєдинки (один гол).

Пономаренко випередив досвідченого форварда луганської «Зорі» Пилипа Будківського та півзахисника «Кудрівки» Андрія Сторчоуса. Вони оформили по 12 м'ячів. Натомість крайній нападник Глейкер Мендоса, який у міжсезоння змінить криворізький «Кривбас» на донецький «Шахтар», записав до активу 11 голів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати штраф ФК «Динамо» ФК «Шахтар»

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