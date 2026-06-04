Степаненко оцінив свій дебют у ролі асистента головного тренера збірної України

Легендарний футболіст допомагає новому керманичу «синьо-жовтих» Андреа Мальдері

Асистент головного тренера збірної України з футболу Тарас Степаненко розповів про початок роботи у новій ролі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

36-річний Степаненко завершив професійну кар'єру футболіста за підсумками сезону 2025/26. Одразу після цього він приєднався до тренерського штабу Андреа Мальдери, який очолив національну команду в травні 2026 року. Степаненко дебютував на тренерському містку в товариському матчі проти збірної Польщі, в якому «синьо-жовті» здобули перемогу – 2:0.

Що сказав Степаненко

«Мальдера зараз більш вимогливий. Він контролює процес, повністю веде тренування, підказує. Зараз він головний тренер, на ньому найбільша відповідальність, так само як і на нас. Але він лідер, тому повинен бути суворим, і це відчувається.

Я не скажу, що це потрібно бути жорстким. В Мальдери з цим усе гаразд. Якщо треба сказати щось суворо, він це каже. Я не вважаю, що в команді повинен бути якийсь «поліцейський». Вважаю, що люди повинні розуміти ідею. А коли ти розумієш ідею та ціль, то розумієш: якщо не робитимеш правильно, не стежитимеш за собою, за своїм партнером, не буде дисципліни – нічого не досягнеш.

Це важливо, щоб люди це розуміли. Ніхто ні за ким не буде стежити чи робити щось подібне. У нас є одна ціль, ми до неї йдемо, і це найважливіше. Хлопці це розуміють. Я бачу, як вони мотивовані, як працюють, як спілкуються і хочуть перейнятися ідеями головного тренера. Вважаю, це дуже важливо. Ми просто допомагаємо.

Мене давно не було в збірній. Я теж як уболівальник дивився матчі по телевізору. Авжеж, я також був засмучений результатами. Але ми розуміємо, що прийшов новий штаб, і для футболістів це нові емоції та бажання довести тренеру, що вони дійсно достойні грати в національній збірній. Тут питання в тому, щоб утримати це в перспективі.

Зараз ми розуміємо: виграли перший матч у Польщі, всі задоволені, гарні емоції. Але це потрібно робити на довгій дистанції. Якщо це буде вдовгу, тоді можна буде говорити, що цей тренерський штаб і ця збірна щось зробили для того, щоб чогось досягти. А поки що ми про це говорити не можемо», – розповів Степаненко.

Наступний матч збірна України проведе проти Данії в неділю, 7 червня. Початок – о 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, перший тренувальний збір під керівництвом Мальдери національна команда проводить у Львові. Після матчу з Польщею, «синьо-жовті» вперше, з початку повномасштабного вторгнення, зробили відкрите тренування в Україні.