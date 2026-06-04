Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Степаненко оцінив свій дебют у ролі асистента головного тренера збірної України

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Степаненко оцінив свій дебют у ролі асистента головного тренера збірної України
Тарас Степаненко розпочав тренерську кар’єру в збірній України
фото: УАФ

Легендарний футболіст допомагає новому керманичу «синьо-жовтих» Андреа Мальдері

Асистент головного тренера збірної України з футболу Тарас Степаненко розповів про початок роботи у новій ролі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

36-річний Степаненко завершив професійну кар'єру футболіста за підсумками сезону 2025/26. Одразу після цього він приєднався до тренерського штабу Андреа Мальдери, який очолив національну команду в травні 2026 року. Степаненко дебютував на тренерському містку в товариському матчі проти збірної Польщі,  в якому «синьо-жовті» здобули перемогу – 2:0.

Що сказав Степаненко

«Мальдера зараз більш вимогливий. Він контролює процес, повністю веде тренування, підказує. Зараз він головний тренер, на ньому найбільша відповідальність, так само як і на нас. Але він лідер, тому повинен бути суворим, і це відчувається.

Я не скажу, що це потрібно бути жорстким. В Мальдери з цим усе гаразд. Якщо треба сказати щось суворо, він це каже. Я не вважаю, що в команді повинен бути якийсь «поліцейський». Вважаю, що люди повинні розуміти ідею. А коли ти розумієш ідею та ціль, то розумієш: якщо не робитимеш правильно, не стежитимеш за собою, за своїм партнером, не буде дисципліни – нічого не досягнеш.

Це важливо, щоб люди це розуміли. Ніхто ні за ким не буде стежити чи робити щось подібне. У нас є одна ціль, ми до неї йдемо, і це найважливіше. Хлопці це розуміють. Я бачу, як вони мотивовані, як працюють, як спілкуються і хочуть перейнятися ідеями головного тренера. Вважаю, це дуже важливо. Ми просто допомагаємо.

Мене давно не було в збірній. Я теж як уболівальник дивився матчі по телевізору. Авжеж, я також був засмучений результатами. Але ми розуміємо, що прийшов новий штаб, і для футболістів це нові емоції та бажання довести тренеру, що вони дійсно достойні грати в національній збірній. Тут питання в тому, щоб утримати це в перспективі.

Зараз ми розуміємо: виграли перший матч у Польщі, всі задоволені, гарні емоції. Але це потрібно робити на довгій дистанції. Якщо це буде вдовгу, тоді можна буде говорити, що цей тренерський штаб і ця збірна щось зробили для того, щоб чогось досягти. А поки що ми про це говорити не можемо», – розповів Степаненко.

Наступний матч збірна України проведе проти Данії в неділю, 7 червня. Початок – о 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, перший тренувальний збір під керівництвом Мальдери національна команда проводить у Львові. Після матчу з Польщею, «синьо-жовті» вперше, з початку повномасштабного вторгнення, зробили відкрите тренування в Україні.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Тарас Степаненко Андреа Мальдера

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Каноніри» претендують на два трофеї за підсумками сезону
«Арсенал» повторив клубний рекорд понад півстолітньої давності
6 травня, 10:19
Матвій Пономаренко отримав травму на тренуванні
Пономаренко ризикує пропустити фінал Кубка України
9 травня, 16:59
Серхіо Рамос буде функціонером
Екскапітан «Реала» близький до купівлі іншого клубу чемпіонату Іспанії
12 травня, 15:56
Підопічні Унаї Мельгоси зіграють проти збірних США та Японії
Визначилися суперники молодіжної збірної України з футболу в червневих товариських матчах
22 травня, 10:06
Віталій Миколенко близький до продовження контракту з «Евертоном»
Миколенко продовжив контракт з «Евертоном» – джерело
22 травня, 15:04
Назар Домчак у клубному музеї «червоно-білих»
Воротар молодіжної збірної України поповнив склад чемпіона Чехії
28 травня, 18:55
Маркіньйос вдруге підняв над головою трофей головного єврокубка
Безпека на першому місці. ПСЖ поділився кумедним відео з трофеєм Ліги чемпіонів
1 червня, 11:29
Ібраїма Конате торік виграв титул АПЛ
«Реал» близький до підписання віцечемпіона світу – інсайдер
2 червня, 18:59
Олександр Зубков потужно виступав у турецькому чемпіонаті, але прагнув змінити клуб через особисті обставини
Гравець збірної України з футболу перейшов до грецького чемпіонату
Вчора, 22:25

Новини

Ексфутболіст збірної України візьме участь у пропагандистському заході на окупованій Луганщині
Ексфутболіст збірної України візьме участь у пропагандистському заході на окупованій Луганщині
Степаненко оцінив свій дебют у ролі асистента головного тренера збірної України
Степаненко оцінив свій дебют у ролі асистента головного тренера збірної України
Костюк – Андрєєва. Прогноз і анонс на півфінальну гру «Ролан Гаррос»
Костюк – Андрєєва. Прогноз і анонс на півфінальну гру «Ролан Гаррос»
Костюк дізналася думку легенди тенісу стосовно свого півфіналу на «Ролан Гаррос»
Костюк дізналася думку легенди тенісу стосовно свого півфіналу на «Ролан Гаррос»
Росіяни зруйнували будинок лідера українського фігурного катання
Росіяни зруйнували будинок лідера українського фігурного катання
Чемпіонат світу з баскетболу 3х3: де дивитися вирішальні матчі жіночої збірної України
Чемпіонат світу з баскетболу 3х3: де дивитися вирішальні матчі жіночої збірної України

Новини

Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
Сьогодні, 13:21
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
Сьогодні, 09:19
Польща заарештувала українця за вилов гігантського сома. Риба була місцевою легендою (відео, фото)
Сьогодні, 08:50
Війна на десятиліття. Російський розвідник дав пораду співгромадянам
Сьогодні, 07:59
Трамп і Зеленський можуть зустрітися на саміті НАТО в Туреччині
Сьогодні, 07:54
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 4 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua