Олександр Горшков у складі збірної України зіграв чотири гри та забив два голи

Горшков провів зустріч з луганським гауляйтером Пасічником

Колишній футболіст збірної України Олександр Горшков візьме участь у пропагандистському заході на окупованій Луганщині. Про це повідомив луганський гауляйтер Леонід Пасічник, інформує «Главком».

«Зустрівся із легендою вітчизняного футболу, колишнім гравцем петербурзького «Зеніту» Олександром Горшковим.

Саме у нашому Кіровську він розпочинав свій професійний шлях, розвиваючи талант, який пізніше приніс йому визнання на найвищому рівні.

Домовилися про проведення в республіці футбольного майстер-класу для наших юних футболістів, а також організацію товариського матчу», – заявив Пасічник.

Олександр Горшков – колишній футболіст збірної України з футболу. У складі національної команди він зіграв чотири гри та забив два голи.

У складі «Зеніта» він став чемпіоном Росії, а також виграв Кубок та Суперкубок УЄФА.

Нагадаємо, захисники України знищили російського окупанта Олександра Токарєва.

40-річний Олександр Токарєв був футболістом та на аматорському рівні грав за клуби з Волгоградської області.

Свою футбольну кар'єру півзахисник Токарєв розпочав у 2006 році у жирнівському «Нафтовику». Грав також за еланський «Урожай», жирнівський «Буровик», очеретинський «Текстильник». Останнім його клубом стал за волзький «Ексклюзив».

У окупанта лишилася дружина та двоє синів.