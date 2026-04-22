Визначилася символічна збірна та найкращий гравець другого раунду плейоф Суперліги

Артем Худолєєв
MVP півфіналу було визнано захисника «Київ-Баскета» Єгора Сушкіна

До символічної збірної увійшли Сушкін, Клевзуник, Конєв, Тимофеєнко, Дюпрі

У Суперлізі завершився другий раунд плейоф, за підсумком якого «Дніпро» та «Київ-Баскет» сформували фінальну серію, а «Харківські Соколи» та «Рівне» зіграють за бронзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У результаті зіграних півфінальних серій визначено символічну збірну другого раунду:

  • Єгор Сушкін, «Київ-Баскет» (3 матчі) – 20.0 очка, 6.0 передачі, 5.0 підбирання (РЕ 21.3)
  • Денис Клевзуник, «Київ-Баскет» (3 матчі) – 17.7 очка, 7.0 підбирання, 2.0 передачі (РЕ 17.3)
  • Володимир Конєв, «Дніпро» (2 матчі) – 18.5 очка, 8.5 підбирання, 5.0 передачі, 1.5 перехоплення (РЕ 27.5)
  • Станіслав Тимофеєнко, «Дніпро» (2 матчі) – 15.0 очка, 7.5 підбирання, 2.5 передачі (РЕ 21.5)
  • Джейлен Дюпрі (2 матчі), «Рівне» – 25.5 очка, 11.0 підбирання, 2.0 блок-шота (РЕ 26.0) 

MVP півфіналу визнано захисника «Київ-Баскета» Єгора Сушкіна, який вкотре продемонстрував лідерську гру в складі столичного клубу.

19-річний баскетболіст допоміг своїй команді перемогти в серії другу команду регулярного чемпіонату – «Харківських Соколів». В першому матчі серії Єгор до 21 очка додав 7 підбирань та 7 передач (РЕ 22), а в третьому продемонстрував яскраву статистику з 30 очками, 8 передачами та 7 підбираннями (РЕ 34). В другій грі – програній – Сушкін полишив майданчик у другій половині, не догравши матч через травму (9 очок, 3 передачі).

Сушкін вже в 19 років перетнув позначку в 1000 набраних очок, підкоривши це досягнення саме в третьому матчі серії проти харківʼян. У плейоф середня статистика розігруючого становить 19.0 очка, 6.0 підбирання та 5.0 передачі (РЕ 19.6). 

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Читайте також

Канадський розігрувальник є однією з головних зірок НБА
Гілджес-Александер став найкращим клатчером сезону НБА
Сьогодні, 08:49
Віталій Черній у 2026 році працюватиме з жіночою збірної України з баскетболу 3х3
Жіночу збірну України з баскетболу 3х3 очолив іменитий тренер
Вчора, 14:18
Святослав Михайлюк допомагав збірній у заключних матчах відбору на Чемпіонат світу-2023
Михайлюк зізнався, чи є у нього конфлікт з головним тренером збірної України з баскетболу
20 квiтня, 15:37
Різ не був обраний на драфті, але пізніше підписав контракт із «Вашингтоном»
Новачок НБА повторив досягнення легендарного О'Ніла
7 квiтня, 12:55
Дмитро Забірченко підкреслив зростання рівня змагань
Тренер «Київ-Баскета» Забірченко поміркував про фаворитів сезону Суперліги Реклама
4 квiтня, 16:41
«Ньон» Уро-Ніле (праворуч) стартував з перемоги в півфінальній серії чемпіонату Швейцарії
Одна з найкращих баскетболісток України набрала 22 очки в чемпіонаті Швейцарії з баскетболу
2 квiтня, 11:41
Перший етап плейоф Суперліги триватиме до двох перемог однієї з команд
Визначились всі пари плейоф баскетбольної Суперліги
30 березня, 13:00
Святослав Михайлюк (праворуч) провів непоганий матч
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
29 березня, 10:59
У «Црвени Звезди» виникли проблеми з формою
Гра Євроліги розпочнеться із затримкою через незвичну причину
27 березня, 17:00

Відома доля Луніна: «Реал» задумав попрощатися з п'ятьма футболістами
ГУР оновило список російських спортсменів, які підтримують війну: хто потрапив до переліку
Ребров офіційно покинув збірну України
Серії баскетбольної Суперліги за золото та бронзу: став відомий розклад матчів
Легендарний німецький баскетболіст був включений до Зали слави ФІБА
Визначилася символічна збірна та найкращий гравець другого раунду плейоф Суперліги

Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Вчора, 13:43

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
