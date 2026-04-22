Визначилася символічна збірна та найкращий гравець другого раунду плейоф Суперліги

До символічної збірної увійшли Сушкін, Клевзуник, Конєв, Тимофеєнко, Дюпрі

У Суперлізі завершився другий раунд плейоф, за підсумком якого «Дніпро» та «Київ-Баскет» сформували фінальну серію, а «Харківські Соколи» та «Рівне» зіграють за бронзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У результаті зіграних півфінальних серій визначено символічну збірну другого раунду:

Єгор Сушкін, «Київ-Баскет» (3 матчі) – 20.0 очка, 6.0 передачі, 5.0 підбирання (РЕ 21.3)

Денис Клевзуник, «Київ-Баскет» (3 матчі) – 17.7 очка, 7.0 підбирання, 2.0 передачі (РЕ 17.3)

Володимир Конєв, «Дніпро» (2 матчі) – 18.5 очка, 8.5 підбирання, 5.0 передачі, 1.5 перехоплення (РЕ 27.5)

Станіслав Тимофеєнко, «Дніпро» (2 матчі) – 15.0 очка, 7.5 підбирання, 2.5 передачі (РЕ 21.5)

Джейлен Дюпрі (2 матчі), «Рівне» – 25.5 очка, 11.0 підбирання, 2.0 блок-шота (РЕ 26.0)

MVP півфіналу визнано захисника «Київ-Баскета» Єгора Сушкіна, який вкотре продемонстрував лідерську гру в складі столичного клубу.

19-річний баскетболіст допоміг своїй команді перемогти в серії другу команду регулярного чемпіонату – «Харківських Соколів». В першому матчі серії Єгор до 21 очка додав 7 підбирань та 7 передач (РЕ 22), а в третьому продемонстрував яскраву статистику з 30 очками, 8 передачами та 7 підбираннями (РЕ 34). В другій грі – програній – Сушкін полишив майданчик у другій половині, не догравши матч через травму (9 очок, 3 передачі).

Сушкін вже в 19 років перетнув позначку в 1000 набраних очок, підкоривши це досягнення саме в третьому матчі серії проти харківʼян. У плейоф середня статистика розігруючого становить 19.0 очка, 6.0 підбирання та 5.0 передачі (РЕ 19.6).

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)