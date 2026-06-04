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Костюк – Андрєєва. Прогноз і анонс на півфінальну гру «Ролан Гаррос»

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Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Костюк – Андрєєва. Прогноз і анонс на півфінальну гру «Ролан Гаррос»
У разі перемоги у півфіналі Костюк стане першою фіналісткою жіночих Мейджорів в історії українського тенісу
фото: Getty Images

Розповідаємо про півфінальну гру Відкритого чемпіонату Франції з тенісу

Сьогодні, 4 червня 2026 року, у матчі 1/2 фіналу «Ролан Гаррос» між собою зіграють українка Марта Костюк та нейтральна атлетка Мірра Андрєєва. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на гру Костюк – Андрєєва

Станом на 13:30 4 червня саме перемога Костюк є більш ймовірною, переконані у GGBET. На успіх Марти пропонується коефіцієнт 1,76. Ймовірний вихід у фінал Андрєєвої оцінюється коефіцієнтом 2,26.

На тотал більше 21,5 зіграних у матчі геймів запропоновано коефіцієнт 1,86, менше – 2,07.

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Костюк – Андрєєва: історія особистих зустрічей

Раніше Костюк та Андрєєва двічі грали одна з одною.

У січні цього року у Брісбені на харді Марта здобула перемогу у двох сетах: 7:6(7), 6:3.

Другий поєдинок відбувався у травні на ґрунті у фіналі турніру WTA 1000 у Мадриді. Він знову закінчився перемогою Марти у двох сетах – 6:3, 7:5.

У разі перемоги над Андрєєвою Костюк стане першою фіналісткою жіночих Грендслемів в історії українського тенісу

Де дивитися гру Костюк – Андрєєва

Зустріч між Костюк та Андрєєвої розпочнеться на корті імені Філіппа Шатріє. Орієнтовний час початку матчу – 16:00 за київським часом.

Гру Костюк – Андрєєва у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Нагадаємо, Костюк у 1/4 фіналу Ролан Гаррос перемогла Еліну Світоліну 6:3, 2:6, 6:2 та вийшла до свого першого півфіналу на турнірах Grand Slam.

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Теги: теніс Ролан Гаррос Марта Костюк

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