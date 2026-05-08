Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Молодий український фахівець став тренером року в чемпіонаті Австрії з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Молодий український фахівець став тренером року в чемпіонаті Австрії з баскетболу
У першому раунді плейоф чемпіонату Австрії команда українського тренера з рахунком 3-0 перемогла «Трайскірхен»

Артамонов очолив клуб «Капфенберг» в грудні 2024 року

Молодий український тренер Клим Артамонов отримав нагороду «Тренер року» в чемпіонаті Австрії з баскетболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

32-річний український фахівець отримав нагороду за підсумком регулярного чемпіонату 2025/26, в якому його «Капфенберг» посів перше місце з 21 перемогами в 30 матчах.

У першому раунді плейоф команда українського тренера з рахунком 3-0 перемогла «Трайскірхен», вийшовши в півфінал. В другому раунді плейоф Капфенберг зіграє проти команди UBSC Graz.

Нагадаємо Артамонов очолив «Буллз» в грудні 2024 року.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: баскетбол тренер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марина Боржемська розповіла про шахрайську рекламу у мережі
Тренерка «Зважених та щасливих» стала жертвою шахраїв у мережі
Сьогодні, 12:04
Доля бронзових нагород визначалася у вирішальній третій грі
Став відомий бронзовий призер баскетбольної Суперліги Реклама
2 травня, 18:28
Міріам Уро-Ніле знову стала чемпіонкою Швейцарії у складі «Ньона»
Українська баскетболістка Уро-Ніле другий рік поспіль стала чемпіонкою Швейцарії
23 квiтня, 15:16
Для однієї з країн отримання права на проведення Чемпіонату світу стане першим в історії
Визначилися наступні господарі Чемпіонатів світу з басктеболу
23 квiтня, 11:45
Олександр Кочетков більше 30 років був тренером карате
Сили оборони на фронті знищили 61-річного тренера з карате
23 квiтня, 08:22
Новіцкі – найкращий снайпер в історії НБА серед європейців
Легендарний німецький баскетболіст був включений до Зали слави ФІБА
22 квiтня, 10:58
Джарред Шоу відбуває покарання за ввезення наркотичних речовин
Баскетболіст зі США опинився за ґратами та зіткнувся з серйозною хворобою
21 квiтня, 18:24
Лень допоміг «Реалу» обіграти «Бургос»
Лень відзначився дабл-даблом у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
13 квiтня, 11:59
Шульга (праворуч) допоміг «Бостону» перемогти «Орландо»
Шульга вперше у кар'єрі вийшов у стартовому складі на гру НБА
13 квiтня, 10:26

Новини

«Полісся» – «Олександрія». Прогноз і анонс на матч 27 туру УПЛ
«Полісся» – «Олександрія». Прогноз і анонс на матч 27 туру УПЛ
Тренер Циганкова і Ваната може очолити легендарний клуб
Тренер Циганкова і Ваната може очолити легендарний клуб
Ветерани російського хокею через атаку дронів не змогли вилетіти на гру путінської Нічної ліги
Ветерани російського хокею через атаку дронів не змогли вилетіти на гру путінської Нічної ліги
Молодий український фахівець став тренером року в чемпіонаті Австрії з баскетболу
Молодий український фахівець став тренером року в чемпіонаті Австрії з баскетболу
Один з кращих нападників Прем’єр-ліги може опинитися в «Динамо» – джерело
Один з кращих нападників Прем’єр-ліги може опинитися в «Динамо» – джерело
Україна – Японія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату світу з хокею
Україна – Японія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату світу з хокею

Новини

Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Сьогодні, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Сьогодні, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09
Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Вчора, 21:04
Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти
Вчора, 18:46

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua