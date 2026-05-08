Молодий український фахівець став тренером року в чемпіонаті Австрії з баскетболу

Артамонов очолив клуб «Капфенберг» в грудні 2024 року

Молодий український тренер Клим Артамонов отримав нагороду «Тренер року» в чемпіонаті Австрії з баскетболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

32-річний український фахівець отримав нагороду за підсумком регулярного чемпіонату 2025/26, в якому його «Капфенберг» посів перше місце з 21 перемогами в 30 матчах.

У першому раунді плейоф команда українського тренера з рахунком 3-0 перемогла «Трайскірхен», вийшовши в півфінал. В другому раунді плейоф Капфенберг зіграє проти команди UBSC Graz.

Артамонов очолив «Буллз» в грудні 2024 року.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)