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Костюк дізналася думку легенди тенісу стосовно свого півфіналу на «Ролан Гаррос»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Костюк дізналася думку легенди тенісу стосовно свого півфіналу на «Ролан Гаррос»
Марта Костюк уже двічі перемагала Мірру Андрєєву
фото: Getty Images

Матс Віландер вважає українку швидшою на корті за її суперницю Мірру Андрєєву

Колишня перша ракетка світу та експерт телеканалу Eurosport Матс Віландер поділився очікуваннями від матчу між Мартою Костюк та Міррою Андрєєвою у півфіналі «Ролан Гаррос» 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чемпіон».

«Костюк – чудова гравчиня, без сумніву. Андрєєва поставить перед нею чимало запитань, тому що вона грає дуже розумно. Тож якщо Костюк не вистачить терпіння, це може стати проблемою.

Але якщо Марта зможе нав'язати свою гру, то, на мою думку, вона інколи грає занадто швидко для Андрєєвої. Мені здається, що Костюк б'є по м'ячу сильніше та діє більш агресивно. На мою думку, її стиль гри може виявитися занадто потужним для Андрєєвої. Це мої початкові думки щодо цього протистояння», – сказав Віландер.

Раніше Костюк та Андрєєва грали одна з одною двічі. У січні цього року у Брісбені на харді Марта здобула перемогу у двох сетах – 7:6(7), 6:3. Другий поєдинок відбувався у травні на ґрунті у фіналі турніру WTA 1000 у Мадриді. Він знову закінчився перемогою Марти у двох сетах – 6:3, 7:5.

Зустріч між Костюк та Андрєєвої розпочнеться на корті імені Філіппа Шатріє. Орієнтовний час початку матчу – 16:00 за київським часом. Гру Костюк – Андрєєва у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

У разі перемоги над Андрєєвою Костюк стане першою фіналісткою Мейджорів в історії жіночого українського тенісу.

Нагадаємо, Костюк у 1/4 фіналу Ролан Гаррос перемогла Еліну Світоліну 6:3, 2:6, 6:2 та вийшла до свого першого півфіналу на турнірах Grand Slam.

Теги: теніс Ролан Гаррос Марта Костюк Матс Віландер

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