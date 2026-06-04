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Головний тренер «Карпат» назвав своїх фаворитів Чемпіонату світу 2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Головний тренер «Карпат» назвав своїх фаворитів Чемпіонату світу 2026
Франсіско Фернандес радить уважно стежити на ЧС-2026 за збірною Мексики
фото: ФК Карпати

Фран Фернандес взяв би до своєї команди зіркового Родрі

Головний тренер «Карпат» Франсіско Фернандес в ексклюзивному матеріалі «Главкома» дав свій прогноз на Чемпіонат світу 2026, назвавши потенційних фаворитів та невдах майбутнього турніру.

На думку Фернандеса, найсильніша збірна сьогодні – це Іспанія, яка «найближче сьогодні до ідеального футболу», але головним фаворитом мундіалю він вважає Францію. Серед тих, хто «вистрілить» на турнірі, іспанець назвав свого співвітчизника – тренера іспанської збірної Луїса де ла Фуенте та аргентинського півзахисника Ніко Паса.

Темною конячкою ЧС-2026 Фернандес вважає збірну Мексики, яка на його думку добре адаптувалась до нових умов турніру. А от невдахами чемпіонату стануть Бразилія і Англія.

Головний тренер «Карпат» взяв би у свою команду земляка Родрі, який «розумний, конкурентний, завжди правильно ухвалює рішення, грає на партнерів». А от найбільш недооцінена позиція в футболі, на його думку, це флангові захисники.

Нагадаємо, два футболісти львівських «Карпати» – Назар Домчак та Бабукарр Фаал – перейшли до клубів чемпіонату Чехії. Воротар Назар Домчак перейшов до чеської «Славії» за п'ять мільйонів євро, а нападник Бабукарр Фаал став гравцем чеської «Вікторії» (Пльзень) за три мільйони євро.

Перехід Домчака в «Славію» – це найдорожчий трансфер «Карпат» в історії, тоді як перехід Фаала увійшов у топ-2. За даними порталу Transfermarkt, обидва підписання обійшли попередній найдорожчий продаж півзахисника Олега Федора у зимове трансферне вікно сезону 2025/26.

19-річний голкіпер Домчак є вихованцем Академії футболу «Карпати». На професійному рівні воротар дебютував за другу команду «левів» у Другій лізі у серпні 2023 року, а за основну команду провів перший поєдинок у сезоні 2025/26 – у першому турі УПЛ проти «Полісся».

Загалом у сезоні 2025/26 Домчак провів 27 матчів, 14 із яких відстояв «на нуль». За цим показником Назар увійшов до трійки найкращих воротарів УПЛ. Минулого року Домчак також дебютував за юнацьку та молодіжну збірні України.

Фаал приєднався до «зелено-білих» взимку 2026-го року. У складі «Карпат» гамбієць зіграв десять матчів, забив два голи та віддав чотири результативні передачі.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 ФК Карпати

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