Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чоловіча збірна України з карате вперше в своїй історії стала чемпіоном Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Чоловіча збірна України з карате вперше в своїй історії стала чемпіоном Європи
Українські каратисти святкують історичний успіх

У фіналі наші спортсмени з рахунком 3-2 перемогли збірну Франції

Чоловіча команда України з карате (розділ куміте) вперше в своїй історії стає чемпіоном Європи. Як інформує телеграм-канал Base of Ukrainian sports, у фіналі наші спортсмени з рахунком 3-2 перемогли потужну збірну Франції.  

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Ukrainian Karate Federation (@ukf_official)

Перші два бої українці програли. Втім далі вдалося зрівняти рахунок. Переможну крапку поставив лідер нашої збірної та бронзовий призер Олімпійських Ігор у Токіо Станіслав Горуна.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Ukrainian Karate Federation (@ukf_official)

Крім Горуни, на татамі виходили Андрій Торошанко, Різван Талібов, Валерій Чоботар та Андрій Заплітний. Також до складу команди входили Валерій Сонних і Костянтин Цимбал.

Відзначимо, що це п’ята медаль України у чоловічому командному куміте на чемпіонатах Європи. Попередні чотири нагороди, які були здобуті у 2017, 2018, 2021 та 2022 роках, були бронзового ґатунку. 

Теги: карате Збірна України Валерій Чоботар Станіслав Горуна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські футболісти можуть зняти з себе санкції?
Росія проводить спецоперацію для повернення на турніри УЄФА
23 березня, 12:15
Юлія Джима – лідерка жіночої збірної України з біатлону
Жіноча збірна України з біатлону змінить тренерський штаб
Сьогодні, 12:19
Полстяна народилася в Латвії, але виросла в Росії
Гімнастка з паспортом РФ поскаржилася, що в Латвії різко змінилося ставлення до росіян
Сьогодні, 14:27

Новини

Чоловіча збірна України з карате вперше в своїй історії стала чемпіоном Європи
Чоловіча збірна України з карате вперше в своїй історії стала чемпіоном Європи
Гімнастка з паспортом РФ поскаржилася, що в Латвії різко змінилося ставлення до росіян
Гімнастка з паспортом РФ поскаржилася, що в Латвії різко змінилося ставлення до росіян
Жіноча збірна України з біатлону змінить тренерський штаб
Жіноча збірна України з біатлону змінить тренерський штаб
Віталій Кличко привітав свого брата Володимира з Днем народження: Ти – найкращий!
Віталій Кличко привітав свого брата Володимира з Днем народження: Ти – найкращий!
Новий рекорд у футболі: у Чилі воротар забив гол зі 101 метра (відео)
Новий рекорд у футболі: у Чилі воротар забив гол зі 101 метра (відео)
На війні загинув марафонець Андрій Щербанівський
На війні загинув марафонець Андрій Щербанівський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Японський студент прийшов на вручення дипломів в образі Зеленського
7242
26 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5434
ЗСУ збили рідкісний ворожий безпілотник: Генштаб назвав модель
5325
Український десантник знищив у одному бою п’ять танків та три БМП
5029
У Львові вночі стався потужний вибух: що відомо
4975
Залишки однієї із російських бригад благають Путіна про допомогу (відео)

Новини

Співавтор закону про деколонізацію спрогнозував, коли вулиці очистяться від російських назв
Вчора, 21:32
Генерал Муженко: У нас є всі можливості розгромити Росію
Вчора, 16:16
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
Вчора, 11:23
Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)
24 березня, 16:00
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
24 березня, 12:30
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
24 березня, 07:00

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту