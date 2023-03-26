Чоловіча збірна України з карате вперше в своїй історії стала чемпіоном Європи

У фіналі наші спортсмени з рахунком 3-2 перемогли збірну Франції

Чоловіча команда України з карате (розділ куміте) вперше в своїй історії стає чемпіоном Європи. Як інформує телеграм-канал Base of Ukrainian sports, у фіналі наші спортсмени з рахунком 3-2 перемогли потужну збірну Франції.

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Перші два бої українці програли. Втім далі вдалося зрівняти рахунок. Переможну крапку поставив лідер нашої збірної та бронзовий призер Олімпійських Ігор у Токіо Станіслав Горуна.

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Крім Горуни, на татамі виходили Андрій Торошанко, Різван Талібов, Валерій Чоботар та Андрій Заплітний. Також до складу команди входили Валерій Сонних і Костянтин Цимбал.

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Відзначимо, що це п’ята медаль України у чоловічому командному куміте на чемпіонатах Європи. Попередні чотири нагороди, які були здобуті у 2017, 2018, 2021 та 2022 роках, були бронзового ґатунку.