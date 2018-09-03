Чоловічої збірної України з хокею на траві не буде на Олімпіаді-2020 у Токіо



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Фото взяте з сайту ФХТУ

Українці не зуміли подолати перший відбірний етап

У неділю, 2 вересня, у Польщі завершився перший відбірний раунд з хокею на траві до Олімпійських ігор 2020 року.

Чоловіча збірна України мала шанси на прохід далі, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

Українці навіть здобули необхідну перемогу над чехами – 9:2 (забивали В’ячеслав Пазюк, Богдан Коваленко (тричі), Максим Онофріюк (тричі), Дмитро Носенко, Віталій Шевчук).

Проте цього виявилося замало, адже збірні Польщі й Італії загріли внічию – 0:0, яка повністю влаштувала обидві команди.

Польща набрала 13 очок, Італія – 11, Україна – 10. Далі пройшли дві перші команди.

Найкращим воротарем турніру був визнаний українець Ярослав Гордей. А найкращим бомбардиром – В'ячеслав Пазюк (дев’ять м’ячів).

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України з хокею на траві у відборі на Олімпіаду зазнала першої поразки.

Нагадаємо, що жіноча збірна України з хокею на траві виграла перший відбірний турнір на Олімпіаду-2020.