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Виробник Leopard назвав причину затримок із постачанням комплектуючих в Україну

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
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Виробник Leopard назвав причину затримок із постачанням комплектуючих в Україну
Виробник бронетехніки не передбачав, що російська агресія триватиме роками, що спричинило проблему із комплектуючими
фото: AFP

«Здатність швидко доставити щось уже вичерпана», – директор KNDS

Оборонне підприємство німецького та французького виробників бронетехніки Krauss-Maffei Wegmann і Nexter Systems (KNDS) не постачатиме комплектуючі Україні, оскільки «здатність швидкого виробництва вичерпана». Про це заявив керуючий директор KNDS Ральф Кетцель, пише видання Marketscreener.

Компанія KNDS виробляє, серед іншого, основні бойові танки Leopard 2, які Німеччина постачає Україні з початку 2023 року. Кетцель заявив, що не можна було передбачити, що російська агресія триватиме роками і Україні знадобляться роки ремонту танків. За його словами, не можна сказати, наскільки велика проблема ремонту на місці, оскільки 80-90% ремонту виконується на фронті.

«Здатність швидко доставити щось уже вичерпана. Стратегічне рішення мало бути прийняте два роки тому: це буде війна, яка триватиме кілька років. Тоді ми могли б надати новий матеріал сьогодні. Але тоді не можна було сказати з упевненістю», – зазначив керуючий директор KNDS.

Кетцель додав, що отримати запчастини для важкої військової техніки непросто, бо країни НАТО також їх потребують. На його думку, ЗСУ могли б швидше отримати підтримку, якби інші держави вирішили передати Україні замовлені ними танки.

Як повідомлялося, з менш ніж 100 танків Leopard 2, що перебувають на озброєнні України, щонайменше 26 були виведені з ладу. Інші ж не можуть бути використані ЗСУ через проблеми з їхнім ремонтом і технічним обслуговуванням. «Як і всі танки, Leopard 2 і Abrams залежать від тісної загальновійськової координації з піхотою, артилерією та інженерними військами, щоб вижити на полі бою. Вони потребують розгалуженої інфраструктури підтримки для забезпечення життєдіяльності в бою. Україна виявилася нездатною забезпечити це у 2023 році», – повідомляє Foreign Affairs.

Нагадаємо, американські танки Abrams, які передали Україні, мають низку слабких місць та недоліків. Це ставить під сумнів ефективність використання такої бронетехніки. Українські захисники заявили, що американський танк не має броні, яка здатна витримати сучасне озброєння.

Читайте також: Німеччина розкрила кількість переданих Україні танків Leopard
Теги: Німеччина війна танки Україна

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