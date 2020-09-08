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    Чорно-білі смуги: «Манчестер Юнайтед» представив резервну форму

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    Смугасту форму представив один із лідерів клубу Бруну Фернандеш&nbsp; - Чорно-білі смуги: «Манчестер Юнайтед» представив резервну форму
    Смугасту форму представив один із лідерів клубу Бруну Фернандеш 
    Twitter Манчестер Юнайтед

    Англійський гранд представив оригінальний комплект форми

    Компанія Adidas і ФК «Манчестер Юнайтед» сьогодні представили нову, третю форму на сезон-2020/21, яка має візуально інший дизайн, натхненний смугастими майками з історії клубу.

    Від першої смугастої форми «Манчестер Юнайтед» пройшло понад 100 років тому до привабливих дизайнів 1970-х і 80-х років, остання версія покликана внести свіже оновлення в традицію, одночасно пропонуючи яскравий новий принт.

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    Чорно-білі смуги: «Манчестер Юнайтед» представив резервну форму
    Чорно-білі смуги: «Манчестер Юнайтед» представив резервну форму
    Чорно-білі смуги: «Манчестер Юнайтед» представив резервну форму

    Дана форма, в якій використані знамениті клубні кольори «Юнайтед» - червоний, білий і чорний, являє собою оригінальну історію з сучасним оновленням. Результат доволі несподіваний, і демонструє постійне прагнення посунути межі дизайну футболок.

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    Публикация от Manchester United (@manchesterunited)

    Ще 110 років назад «Манчестер Юнайтед» мав смугасту форму із синьо-білим забарвленням в якості альтернативної. Смуги на нинішній формі розташовані в самих різних напрямках, що надає візерунку оригінальності.

    Примітно, що у минулому сезоні «Манчестер Юнайтед» зайняв третє місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги і кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів.

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