Уболівальники розкритикували новий дизайн форми «Челсі»



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Дівчина представила новий комплект форми лондонського гранду Twitter Челсі

Комплект форм «Челсі» тепер став схожий на форму «Крістал Пелас»

«Челсі» офіційно представив третій комплект форми на сезон-2020/21. Вона несподівано виконана в червоно-синіх тонах.

Третій комплект форми «Челсі» сезону 2020/21 поєднав у собі вінтажні кольори клубу, спадщина кросівок Nike і трохи ностальгії по 90-м рокам, створюючи свіжий образ нового сезону.

На дизайн нової форми «синіх» багато в чому вплинула оригінальна модель взуття «Air Max 180», яка була вперше випущена в 1991-му році.

Основний колір форми - тліюче вугілля, а ультрамариновий синій грає важливу допоміжну роль. Синій колір з'являється на комірі, плечах і вертикальних смугах трикотажу, які поступово зникають на передній частині футболки. Завершують образ шорти коричнево-оранжевого кольору і сині гетри.

Проте фанати лондонського колективу обурилися новим дизайном та піддали його критиці у соцмережах.

«Як можна було спочатку купити Хаверца, Вернера і Зієша, а потім змусити їх грати в цьому?» - задався питанням один з фанатів «Челсі».

Інший уболівальників відзначив, що вона стала схожою на форму «Крістал Пелас».

Джерело: ФК Челсі