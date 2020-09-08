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    Уболівальники розкритикували новий дизайн форми «Челсі»

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    Дівчина представила новий комплект форми лондонського гранду - Уболівальники розкритикували новий дизайн форми «Челсі»
    Дівчина представила новий комплект форми лондонського гранду
    Twitter Челсі

    Комплект форм «Челсі» тепер став схожий на форму «Крістал Пелас»

    «Челсі» офіційно представив третій комплект форми на сезон-2020/21. Вона несподівано виконана в червоно-синіх тонах.

    Третій комплект форми «Челсі» сезону 2020/21 поєднав у собі вінтажні кольори клубу, спадщина кросівок Nike і трохи ностальгії по 90-м рокам, створюючи свіжий образ нового сезону.

    На дизайн нової форми «синіх» багато в чому вплинула оригінальна модель взуття «Air Max 180», яка була вперше випущена в 1991-му році.

    Основний колір форми - тліюче вугілля, а ультрамариновий синій грає важливу допоміжну роль. Синій колір з'являється на комірі, плечах і вертикальних смугах трикотажу, які поступово зникають на передній частині футболки. Завершують образ шорти коричнево-оранжевого кольору і сині гетри.

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    Уболівальники розкритикували новий дизайн форми «Челсі»
    Уболівальники розкритикували новий дизайн форми «Челсі»

    Проте фанати лондонського колективу обурилися новим дизайном та піддали його критиці у соцмережах.

    «Як можна було спочатку купити Хаверца, Вернера і Зієша, а потім змусити їх грати в цьому?» - задався питанням один з фанатів «Челсі».

    Інший уболівальників відзначив, що вона стала схожою на форму «Крістал Пелас».

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    Джерело: ФК Челсі

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