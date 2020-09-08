Уболівальники розкритикували новий дизайн форми «Челсі»
Комплект форм «Челсі» тепер став схожий на форму «Крістал Пелас»
«Челсі» офіційно представив третій комплект форми на сезон-2020/21. Вона несподівано виконана в червоно-синіх тонах.
Третій комплект форми «Челсі» сезону 2020/21 поєднав у собі вінтажні кольори клубу, спадщина кросівок Nike і трохи ностальгії по 90-м рокам, створюючи свіжий образ нового сезону.
На дизайн нової форми «синіх» багато в чому вплинула оригінальна модель взуття «Air Max 180», яка була вперше випущена в 1991-му році.
Основний колір форми - тліюче вугілля, а ультрамариновий синій грає важливу допоміжну роль. Синій колір з'являється на комірі, плечах і вертикальних смугах трикотажу, які поступово зникають на передній частині футболки. Завершують образ шорти коричнево-оранжевого кольору і сині гетри.
Проте фанати лондонського колективу обурилися новим дизайном та піддали його критиці у соцмережах.
«Як можна було спочатку купити Хаверца, Вернера і Зієша, а потім змусити їх грати в цьому?» - задався питанням один з фанатів «Челсі».
Інший уболівальників відзначив, що вона стала схожою на форму «Крістал Пелас».
Джерело: ФК Челсі