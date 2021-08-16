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    Беленюк розповів, у чому Скабєєва спеціаліст

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    Жан Беленюк відповів російській пропагандистці - Беленюк розповів, у чому Скабєєва спеціаліст
    Жан Беленюк відповів російській пропагандистці
    Фото з відкритих джерел

    Олімпійський чемпіон жорстко відповів російській пропагандистці

    Народний депутат і переможець Олімпіади в Токіо Жан Беленюк прокоментував слова російської журналістки Ольги Скабєєвої, яка заявила він не українець, а український гопак назвала «присядко.». За словами Беленюка, їй би дати якийсь привід, і вона з радістю розкидає фекалії на вентилятор.

    «Людина займається відвертою пропагандою. Я не знаю, хто дивиться ці передачі. Думаю, що там нісенітниця. Вона знавець гопака? Вона буде знавцем в чому завгодно, щоб пустити фекалії на вентилятор», – заявив Беленюк на «Радіо Свобода».

    Раніше Жан Раніше Жан Беленюк прокоментував фото зі Скабєєвою. А в інтерв’ю «Главкому» розкрив секрет успіху на Олімпіаді.

    Згодом невідомі атакували Олімпійського чемпіона в центрі Києва.

    Беленюк у Раді порушить тему щодо кількості чиновників у складі делегації на Олімпіаді.

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    Теги: Олімпіада Жан Беленюк
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    Беленюк розповів, у чому Скабєєва спеціаліст