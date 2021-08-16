Беленюк розповів, у чому Скабєєва спеціаліст

Олімпійський чемпіон жорстко відповів російській пропагандистці

Народний депутат і переможець Олімпіади в Токіо Жан Беленюк прокоментував слова російської журналістки Ольги Скабєєвої, яка заявила він не українець, а український гопак назвала «присядко.». За словами Беленюка, їй би дати якийсь привід, і вона з радістю розкидає фекалії на вентилятор.

«Людина займається відвертою пропагандою. Я не знаю, хто дивиться ці передачі. Думаю, що там нісенітниця. Вона знавець гопака? Вона буде знавцем в чому завгодно, щоб пустити фекалії на вентилятор», – заявив Беленюк на «Радіо Свобода».

Раніше Жан Раніше Жан Беленюк прокоментував фото зі Скабєєвою. А в інтерв’ю «Главкому» розкрив секрет успіху на Олімпіаді.

Згодом невідомі атакували Олімпійського чемпіона в центрі Києва.

Беленюк у Раді порушить тему щодо кількості чиновників у складі делегації на Олімпіаді.