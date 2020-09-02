Батько Мессі прибув у Барселону задля переговорів з керівництвом клубу



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Мессі пропустив медогляд в каталонській команді Світлина - dailyrecord

Легенда збірної Аргентини з футболу відчайдушно намагається покинути «Камп Ноу» і підписати п'ятирічний контракт з власниками «Манчестер Сіті»

Батько і агент нападника «Барселони» Ліонеля Мессі – Хорхе, прибув до столиці Каталонії, де проведе переговори про майбутнє свого сина.

Сказано, що «Манчестер Сіті» та Мессі погодили п’ятирічний контракт на суму в 700 млн євро. Згідно з ним аргентинець проведе три роки у складі англійського клубу, після чого вирушить до «Нью-Йорк Сіті» – клубу, який належить до «City Football Group».

Також повідомляється, що Мессі запропонували частку в компанії, як часткову оплату, проте футболіст може віддати перевагу оплату грошима, оскільки існують складнощі, пов'язані з оцінкою акцій City Football Group.

У минулому сезоні 33-річний нападник забив 31 м'яч і віддав 26 результативних передач в 44 матчах за каталонців. Він дебютував за першу команду в 2003 році.

Джерело: dailyrecord