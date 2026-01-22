Головна Спорт Новини
Чотири півфінали й два срібла. Історія виступів України на чемпіонатах Європи з футзалу

Артем Худолєєв
Сьогодні, 22 січня 2026 року, збірна України з футзалу стартує на Євро-2026

Чемпіонат Європи з футзалу під егідою УЄФА вперше відбувся 1996 року

Збірна України з футзалу виступить на чемпіонаті Європи 12-й раз в історії. Про це повідомляє Главком з посиланням на УАФ.

Чемпіонат Європи з футзалу під егідою УЄФА вперше відбувся 1996 року й починаючи з 1999-го проводився раз на два роки.

Єдиним винятком був період, коли після першості в Португалії 2007 року наступний чемпіонат Угорщина прийняла 2010-го. Із 2018-го Євро перейшло у формат одного турніру на чотири роки.

Чинним чемпіоном Європи є збірна Португалії. Рекорд за кількістю титулів належить Іспанії, яка ставала найсильнішою на континенті сім разів.

Збірна України на чемпіонатах Європи

Збірна України вийшла до фінальної частини європейської першості відразу ж, у 1996-му. Турнір мав експериментальний характер, й у вирішальній його стадії брали участь лише шість команд. Синьо-жовті під керівництвом Геннадія Лисенчука посіли п'яте місце, перегравши в очному двобої збірну Нідерландів – 4:3 ОТ.

Наступну європейську першість українці пропустили, поступившись у ключовому матчі відбору португальцям. Натомість у 2001-му та 2003 роках команда досягла найбільших успіхів у своїй історії, двічі виборовши срібло.

2001 року синьо-жовті посіли друге місце у групі й вийшли до півфіналу, де переграли італійців – 3:3 (п. п. 5:4). У фіналі наша збірна лише в додатковий час поступилася іспанцям із рахунком 1:2.

У 2003-му національна команда України виграла групу, у півфіналі перемогла чехів (5:1) й у вирішальному поєдинку за золото зустрілася з італійцями. Долю гри вирішив єдиний м’яч «Скуадри Адзурри», й українці отримали друге срібло Євро в історії.

На наступній першості синьо-жовті дісталися півфіналу, де поступилися Іспанії (0:5), а в матчі за третє місце програли Італії (1:3).

У 2007-му українці не зуміли вийти з групи, а на наступних п’яти чемпіонатах незмінно зупинялися в 1/4 фіналу. На цій стадії наша команда поступалася Азербайджану, Хорватії, Португалії, Сербії та Іспанії.

У 2022-му синьо-жовті посіли друге місце у груповому раунді й пробилися в плей-оф. У чвертьфіналі підопічні Олександра Косенка здолали Казахстан (5:3), у півфіналі поступилися країні-агресору (2:3), а в матчі за третє місце програли Іспанії (1:4).

Загалом у фінальних частинах європейської першості збірна України провела 42 поєдинки, здобула 14 перемог, шість разів зіграла внічию й у 22 матчах зазнала поразки (різниця м’ячів – 111-109). У загальному заліку чемпіонатів Європи команда посідає п'яте місце. У медальному заліку українці також п'яті.

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня 2026 року, збірна України з футзалу стартує на Євро-2026.

