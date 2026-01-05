Збірна України з футзалу проведе товариський матч зі Словенією

Спаринг між Україною і Словенією заплановано на 17 січня

У межах підготовки до фінальної частини Євро-2026 збірна України з футзалу проведе товариський поєдинок із командою Словенії, одним із господарів майбутнього форуму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Спаринг заплановано на 17 січня.

А вже за п'ять днів після цього синьо-жовті стартують на чемпіонаті Європи. Проти Вірменії та Литви збірна України зіграє в Каунасі на «Жальгіріс-Арені» відповідно 22-го та 25 січня, а поєдинок 3-го туру із Чехією проведе у столиці Латвії на «Арена Рига» 28 січня.

Євро-2026 проходитиме з 21 січня до 7 лютого на майданчиках латвійської Риги, литовського Каунаса та словенської Любляни.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3