Сноубордист Лучкін здобув другу нагороду юніорського Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Сноубордист Лучкін здобув другу нагороду юніорського Чемпіонату світу
До історичної бронзи у слоупстайлі 16-річний Лучкін (ліворуч) додав срібло у бігейрі

Дмитро Лучкін був п'ятим у кваліфікації бігейру, а у фіналі ускладнив програму

Український сноубордист Дмитро Лучкін вдруге піднявся на п'єдестал юніорського чемпіонату світу з парку та пайпу у Калгарі (Канада). Про це повідомляє «Главком».

До історичної бронзи у слоупстайлі 16-річний спортсмен додав срібло у бігейрі.

Дмитро був п'ятим у кваліфікації бігейру, а у фіналі ускладнив програму, додавши зокрема трюк у чотири з половиною оберти.

За сумою двох спроб українець отримав від суддів 174.50 бала і лише 0.75 бала поступився переможцю, Харуко Кітаямі з Японії.

Бронзу здобув швед Мілле Карстрьом.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
