Сноубордист Лучкін здобув другу нагороду юніорського Чемпіонату світу

Український сноубордист Дмитро Лучкін вдруге піднявся на п'єдестал юніорського чемпіонату світу з парку та пайпу у Калгарі (Канада). Про це повідомляє «Главком».

До історичної бронзи у слоупстайлі 16-річний спортсмен додав срібло у бігейрі.

Дмитро був п'ятим у кваліфікації бігейру, а у фіналі ускладнив програму, додавши зокрема трюк у чотири з половиною оберти.

За сумою двох спроб українець отримав від суддів 174.50 бала і лише 0.75 бала поступився переможцю, Харуко Кітаямі з Японії.

Бронзу здобув швед Мілле Карстрьом.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце