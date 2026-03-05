Сноубордист Лучкін здобув другу нагороду юніорського Чемпіонату світу
Дмитро Лучкін був п'ятим у кваліфікації бігейру, а у фіналі ускладнив програму
Український сноубордист Дмитро Лучкін вдруге піднявся на п'єдестал юніорського чемпіонату світу з парку та пайпу у Калгарі (Канада). Про це повідомляє «Главком».
До історичної бронзи у слоупстайлі 16-річний спортсмен додав срібло у бігейрі.
Дмитро був п'ятим у кваліфікації бігейру, а у фіналі ускладнив програму, додавши зокрема трюк у чотири з половиною оберти.
За сумою двох спроб українець отримав від суддів 174.50 бала і лише 0.75 бала поступився переможцю, Харуко Кітаямі з Японії.
Бронзу здобув швед Мілле Карстрьом.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
