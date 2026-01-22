Головна Спорт Новини
Україна – Вірменія: де дивитися гру Євро-2026 з футзалу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Синьо-жовті потрапили до групи B, де їхнім першим суперником стане команда Вірменії

Матч Україна – Вірменія відбудеться в литовському Каунасі й розпочнеться о 17:00 за київським часом

Сьогодні, 22 січня 2026 року, збірна України з футзалу стартує на Євро-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Синьо-жовті потрапили до групи B, де їхнім першим суперником стане команда Вірменії.

Вірменія – одна з трьох команд-дебютантів цього турніру й єдина, яка пройшла кваліфікацію, сенсаційно обігравши Казахстан.

Матч відбудеться в литовському Каунасі на «Жальгіріс-Арені» й розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Поєдинок наживо покаже телеканал Megogo.

«На жаль, на цьому чемпіонаті Європи нам не допоможуть Ростислав Семенченко та Андрій Мельник. Це дуже прикро, адже вони – наші ключові гравці. Ми розраховували на них, але будемо намагатися знайти їм гідну заміну. Натомість до складу збірної України нарешті повернувся її капітан – Петро Шотурма. Він набирає форму з кожною грою, зважаючи на те, що мав дуже важку травму. У нього багато досвіду й майстерності, і за рахунок цього, сподіваюся, він вийде на свій пік саме на чемпіонаті Європи.

Незважаючи на те, що наші суперники – Вірменія, Литва та Чехія – у рейтингу розташовуються нижче за нас, тренерський штаб зробить усе, щоб не було жодної недооцінки. Ми вже розмовляли з гравцями – вони професіонали й неодноразово це доводили. Суперники жорсткі та непоступливі, і ми робитимемо все, щоб хлопці були готові до справжніх боїв на майданчику», – сказав головний тренер збірної України Олександр Косенко.

Склад збірної України з футзалу

Воротарі: Юрій Савенко («Київ Футзал»), Олександр Сухов (ХІТ), Іван Бєлімов («Каспій», Казахстан).

Польові гравці: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Олександр Педяш, Владислав Первєєв (усі – ХІТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниіл Абакшин (усі – «Євробус», Польща), Петро Шотурма, Ілля Приходько (обидва – «Ураган»), Ігор Корсун («Осасуна Магна», Іспанія), Микола Микитюк («Рібера Наварра», Іспанія).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: футзал

