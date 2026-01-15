Українці судитимуть матчі Євро-2026 із футзалу

Євро-2026 відбудеться з 21 січня до 7 лютого

Українські арбітри працюватимуть на матчах Євро-2026 із футзалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Представники України Денис Куций та Марія Мисловська судитимуть матчі фінального турніру Євро-2026, який проходитиме з 21 січня до 7 лютого на майданчиках латвійської Риги, литовського Каунаса та словенської Любляни.

Виступатиме на форумі і збірна України, суперниками якої в груповому раунді будуть команди Вірменії, Литви та Чехїі.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3