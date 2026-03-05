Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна посіла перше командне місце на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби на 10 м

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Україна посіла перше командне місце на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби на 10 м
Українці вдало виступили на континентальній першості
фото: European Shooting Confederation

У Вірменії наші спортсмени здобули 14 медалей

Збірна України посіла перше командне місце на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби на 10 м, що завершився у Єревані (Вірменія). Про це повідомляє «Главком».

Наші спортсмени здобули 14 медалей:

  • «Золото»: Вікторія Рибовалова (вправа ГП-11а, жінки); Вікторія Рибовалова, Маргарита Тарканій та Галина Авраменко (вправа ГП-11а, команда, жінки); Роман Березіцький (вправа ГП-11а, юніори); Данило Даніленко та Вікторія Рибовалова (вправа ГП-11а, змішана команда); Галина Авраменко, Вікторія Рибовалова та Маргарита Тарканій (вправа ГП-12 команда, жінки).
  • «Срібло»: Данило Даніленко (вправа ГП-11а, чоловіки); Дмитро Кравець (вправа ГП-12, юніори); Віктор Банькін, Максим Гімон, Олег Омельчук (вправа ПП-3, тріо, чоловіки).
  • «Бронза»: Маргарита Тарканій (вправа ГП-11а, жінки); Дмитро Кравець (вправа ГП-11а, юніори); Аліна Ткалик (вправа ГП-11а, юніорки); Маргарита Тарканій (вправа ГП-12, жінки); Роман Березицький (вправа ГП-12, юніори); Аліна Ткалик (вправа ГП-12, юніорки).

Вправа ГП-11а (гвинтівка пневматична, 10 метрів) – 40 залікових пострілів (20 повільних + 20 швидких) по мішені, що рухається з перемінною швидкістю.

Вправа ГП-12 (гвинтівка пневматична, 10 метрів) – 60 пострілів по рухомій мішені: 30 пострілів у повільному темпі та 30 пострілів у швидкому темпі.

Вправа ПП-3 (пневматичний пістолет, 10 м) – 60 пострілів. Час – 105 хвилин.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Джерело
Теги: кульова стрільба спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Плетньова отримала усунення від змагань терміном на один рік
У Росії тренерка і вершниця погоріли на жорстокому поводженні з конем: деталі скандалу
Сьогодні, 10:14
Гераскевич закликав запровадити санкції проти Бубки
Адвокат Гераскевича назвав причини, чому Бубка має бути позбавлений звання Герой України
27 лютого, 11:40
44-річна Шебештьєн є дев'ятиразовою чемпіонкою Угорщини та брала участь у чотирьох Олімпіадах
Чемпіонка Європи з фігурного катання може потрапити до в'язниці за насильство над дітьми
25 лютого, 18:37
Тур Руанди входить до когорти змагань з велошосе, за які можна отримати очки світового рейтингу
Під час багатоденної гонки в Африці автомобіль влетів у натовп вболівальників: є загиблі
24 лютого, 22:12
Флойд Мейвезер є найкращим боксером у 21 столітті за версією P4P
Легендарний боксер відновив кар'єру після дев'яти років перерви
23 лютого, 23:45
Режисером роботи став Володимир Мула, який уже мав досвід знімання фільмів про футбол
Між футболом і фронтом: у прокат вийшла стрічка «Гра на перехоплення» про братів Михайленків
19 лютого, 16:49
Дзюдоїстка Мадіна Таймазова потрапила під українські санкції
Україна запровадила санкції проти спортсменів з Росії, які підтримують війну: що про них відомо
16 лютого, 19:28
Гандею повідомили про заборону шолому за декілька днів до початку Олімпійських ігор
Олімпіада. Шорттрекіст Гандей отримав заборону на шолом з цитатою Костенко
12 лютого, 09:32
Церемонія відкриття Олімпіади стала однією з наймасштабніших в історії зимових Олімпіад
Церемонія відкриття Олімпіади-2026 (відео)
6 лютого, 20:49

Новини

Україна піднялася в рейтингу ФІБА
Україна піднялася в рейтингу ФІБА
ФІФА довічно заборонила російському бізнесмену займатися футболом
ФІФА довічно заборонила російському бізнесмену займатися футболом
Україна посіла перше командне місце на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби на 10 м
Україна посіла перше командне місце на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби на 10 м
УАФ оголосила рішення щодо скасованого матчу «Олександрія» – «Оболонь»
УАФ оголосила рішення щодо скасованого матчу «Олександрія» – «Оболонь»
Бразильський легіонер залишив «Карпати»
Бразильський легіонер залишив «Карпати»
Юніорка Тарасюк стала володаркою біатлонного Малого кришталевого глобуса
Юніорка Тарасюк стала володаркою біатлонного Малого кришталевого глобуса

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua