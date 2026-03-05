Україна посіла перше командне місце на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби на 10 м

У Вірменії наші спортсмени здобули 14 медалей

Збірна України посіла перше командне місце на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби на 10 м, що завершився у Єревані (Вірменія). Про це повідомляє «Главком».

Наші спортсмени здобули 14 медалей:

«Золото»: Вікторія Рибовалова (вправа ГП-11а, жінки); Вікторія Рибовалова, Маргарита Тарканій та Галина Авраменко (вправа ГП-11а, команда, жінки); Роман Березіцький (вправа ГП-11а, юніори); Данило Даніленко та Вікторія Рибовалова (вправа ГП-11а, змішана команда); Галина Авраменко, Вікторія Рибовалова та Маргарита Тарканій (вправа ГП-12 команда, жінки).

«Срібло»: Данило Даніленко (вправа ГП-11а, чоловіки); Дмитро Кравець (вправа ГП-12, юніори); Віктор Банькін, Максим Гімон, Олег Омельчук (вправа ПП-3, тріо, чоловіки).

«Бронза»: Маргарита Тарканій (вправа ГП-11а, жінки); Дмитро Кравець (вправа ГП-11а, юніори); Аліна Ткалик (вправа ГП-11а, юніорки); Маргарита Тарканій (вправа ГП-12, жінки); Роман Березицький (вправа ГП-12, юніори); Аліна Ткалик (вправа ГП-12, юніорки).

Вправа ГП-11а (гвинтівка пневматична, 10 метрів) – 40 залікових пострілів (20 повільних + 20 швидких) по мішені, що рухається з перемінною швидкістю.

Вправа ГП-12 (гвинтівка пневматична, 10 метрів) – 60 пострілів по рухомій мішені: 30 пострілів у повільному темпі та 30 пострілів у швидкому темпі.

Вправа ПП-3 (пневматичний пістолет, 10 м) – 60 пострілів. Час – 105 хвилин.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце