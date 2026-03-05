Україна посіла перше командне місце на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби на 10 м
У Вірменії наші спортсмени здобули 14 медалей
Збірна України посіла перше командне місце на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби на 10 м, що завершився у Єревані (Вірменія). Про це повідомляє «Главком».
Наші спортсмени здобули 14 медалей:
- «Золото»: Вікторія Рибовалова (вправа ГП-11а, жінки); Вікторія Рибовалова, Маргарита Тарканій та Галина Авраменко (вправа ГП-11а, команда, жінки); Роман Березіцький (вправа ГП-11а, юніори); Данило Даніленко та Вікторія Рибовалова (вправа ГП-11а, змішана команда); Галина Авраменко, Вікторія Рибовалова та Маргарита Тарканій (вправа ГП-12 команда, жінки).
- «Срібло»: Данило Даніленко (вправа ГП-11а, чоловіки); Дмитро Кравець (вправа ГП-12, юніори); Віктор Банькін, Максим Гімон, Олег Омельчук (вправа ПП-3, тріо, чоловіки).
- «Бронза»: Маргарита Тарканій (вправа ГП-11а, жінки); Дмитро Кравець (вправа ГП-11а, юніори); Аліна Ткалик (вправа ГП-11а, юніорки); Маргарита Тарканій (вправа ГП-12, жінки); Роман Березицький (вправа ГП-12, юніори); Аліна Ткалик (вправа ГП-12, юніорки).
Вправа ГП-11а (гвинтівка пневматична, 10 метрів) – 40 залікових пострілів (20 повільних + 20 швидких) по мішені, що рухається з перемінною швидкістю.
Вправа ГП-12 (гвинтівка пневматична, 10 метрів) – 60 пострілів по рухомій мішені: 30 пострілів у повільному темпі та 30 пострілів у швидкому темпі.
Вправа ПП-3 (пневматичний пістолет, 10 м) – 60 пострілів. Час – 105 хвилин.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
