Юніорка Тарасюк стала володаркою біатлонного Малого кришталевого глобуса
Протягом сезону 2025/26 Тарасюк здобула три нагороди у спринтерських гонках на етапах юніорського Кубка IBU
Українська біатлоністка Тетяна Тарасюк стала володаркою Малого кришталевого глобуса юніорського Кубка IBU у спринті. Про це повідомляє «Главком».
Протягом сезону 2025/26 спортсменка здобула дві срібні та бронзову нагороди у спринтерських гонках на етапах юніорського Кубка Міжнародного союзу біатлоністів.
У загальному заліку цієї дисципліни Тетяна набрала переможні 326 очок, на 6 балів випередивши свою головну конкурентку, латвійку Естере Вольфу.
Почесний трофей Тетяна Тарасюк отримала після завершення спринтерської гонки на юніорському чемпіонаті світу у Арбері (Німеччина).
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
