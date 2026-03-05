Юніорка Тарасюк стала володаркою біатлонного Малого кришталевого глобуса

Трофей Тарасюк отримала після завершення спринтерської гонки на юніорському чемпіонаті світу у Арбері

Протягом сезону 2025/26 Тарасюк здобула три нагороди у спринтерських гонках на етапах юніорського Кубка IBU

Українська біатлоністка Тетяна Тарасюк стала володаркою Малого кришталевого глобуса юніорського Кубка IBU у спринті. Про це повідомляє «Главком».

Протягом сезону 2025/26 спортсменка здобула дві срібні та бронзову нагороди у спринтерських гонках на етапах юніорського Кубка Міжнародного союзу біатлоністів.

У загальному заліку цієї дисципліни Тетяна набрала переможні 326 очок, на 6 балів випередивши свою головну конкурентку, латвійку Естере Вольфу.

Почесний трофей Тетяна Тарасюк отримала після завершення спринтерської гонки на юніорському чемпіонаті світу у Арбері (Німеччина).

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце