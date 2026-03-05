Головна Спорт Новини
Юніорка Тарасюк стала володаркою біатлонного Малого кришталевого глобуса

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Трофей Тарасюк отримала після завершення спринтерської гонки на юніорському чемпіонаті світу у Арбері
фото: federation_biathlon_of_ukraine

Протягом сезону 2025/26 Тарасюк здобула три нагороди у спринтерських гонках на етапах юніорського Кубка IBU

Українська біатлоністка Тетяна Тарасюк стала володаркою Малого кришталевого глобуса юніорського Кубка IBU у спринті. Про це повідомляє «Главком».

Протягом сезону 2025/26 спортсменка здобула дві срібні та бронзову нагороди у спринтерських гонках на етапах юніорського Кубка Міжнародного союзу біатлоністів.

У загальному заліку цієї дисципліни Тетяна набрала переможні 326 очок, на 6 балів випередивши свою головну конкурентку, латвійку Естере Вольфу.

Почесний трофей Тетяна Тарасюк отримала після завершення спринтерської гонки на юніорському чемпіонаті світу у Арбері (Німеччина).

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
