Збірна України з футзалу прибула до Словенії для проведення контрольного матчу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
У словенському місті Вргніка на синьо-жовтих чекає заключний етап підготовки до Євро-2026

Матч Словенія – Україна за домовленістю сторін пройде 17 січня в закритому форматі

Збірна України з футзалу прибула до Словенії для проведення контрольного матчу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Підопічні Олександра Косенка завершили п'ятиденний навчально-тренувальний збір у польському Перемишлі і прибули до Словенії. 

У словенському місті Вргніка на синьо-жовтих чекає заключний етап підготовки до Євро-2026 – один тренувальний день та спаринг із місцевою збірною, ще одним учасником фінального турніру.

Нагадаємо, матч Словенія – Україна за домовленістю сторін пройде 17 січня в закритому форматі. Початок – о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція не передбачена.

Склад збірної України з футзалу

Воротарі: Юрій Савенко («Київ Футзал»), Олександр Сухов (ХІТ), Іван Бєлімов («Каспій», Казахстан).

Польові гравці: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Олександр Педяш, Владислав Первєєв (усі – ХІТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниіл Абакшин (усі – «Євробус», Польща), Петро Шотурма, Ілля Приходько (обидва – «Ураган»), Ігор Корсун («Осасуна Магна», Іспанія), Микола Микитюк («Рібера Наварра», Іспанія).

Євро-2026 проходитиме з 21 січня до 7 лютого на майданчиках латвійської Риги, литовського Каунаса та словенської Любляни.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

