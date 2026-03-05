Головна Спорт Новини
УАФ оголосила рішення щодо скасованого матчу «Олександрія» – «Оболонь»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
УАФ оголосила рішення щодо скасованого матчу «Олександрія» – «Оболонь»
Матч «Олександрія» – «Оболонь» не відбувся через поганий стан газону у Олександрії
фото: УПЛ

УАФ зарахувала ФК «Олександрія» технічну поразку з рахунком 0:3

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу оголосив рішення щодо матчу 17 туру Української прем'єр-ліги «Олександрія» – «Оболонь», який не відбувся через поганий стан газону у Олександрії. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

Розглянувши матеріали щодо матчу «Олександрія» – «Оболонь», що мав відбутися 23 лютого 2026 року, КДК УАФ ухвалив наступні рішення:

  • зарахувати ФК «Олександрія» технічну поразку з рахунком 0:3;
  • зарахувати ФК «Оболонь» технічну перемогу з рахунком 3:0;
  • зобов’язав ФК «Олександрія» сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 150 тисяч гривень;
  • зобовʼязав ФК «Олександрія» компенсувати ФК «Оболонь, офіційним особам та офіційному мовнику витрати, що напряму пов’язані з участю у матчі (за неналежну підготовку ФК «Олександрія» до проведення матчу, що призвело до відміни матчу).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Теги: ФК «Оболонь-Бровар» НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олександрія УПЛ Українська асоціація футболу

