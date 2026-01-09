Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України з футзалу оголосила склад на збір перед Євро-2026

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Збірна України з футзалу оголосила склад на збір перед Євро-2026
Збірна України продовжує готуватися до Євро-2026

Наставник синьо-жовтих викликав на навчально-тренувальний збір у Польщі та Словенії перед Євро-2026 15 гравців

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко оголосив склад нашої національної команди на збір перед фінальним турніром чемпіонату Європи 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу АФУ.

Наставник синьо-жовтих викликав на навчально-тренувальний збір у Польщі та Словенії перед Євро-2026 15 гравців.

Склад збірної України з футзалу

Воротарі: Юрій Савенко («Київ Футзал»), Олександр Сухов (ХІТ), Іван Бєлімов («Каспій», Казахстан).

Польові гравці: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Олександр Педяш, Андрій Мельник, Владислав Первєєв (усі – ХІТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниіл Абакшин (усі – «Євробус», Польща), Петро Шотурма, Ілля Приходько (обидва – «Ураган»), Ігор Корсун («Осасуна Магна», Іспанія), Микола Микитюк («Рібера Наварра», Іспанія).

Відзначимо, що Олександр Педяш повертається до лав національної збірної вперше з вересня 2024 року. 

11 січня команда збереться в польському Перемишлі, де буде тренуватися протягом кількох днів. А вже 17 січня збірна України проведе заключний товариський матч у межах підготовки до Євро-2026 – проти Словенії. Спаринг пройде в закритому форматі – пряма трансляція не передбачена.

Євро-2026 проходитиме з 21 січня до 7 лютого на майданчиках латвійської Риги, литовського Каунаса та словенської Любляни.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: футзал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна продовжує підготовку до Євро-2026
Збірна України з футзалу проведе товариський матч зі Словенією
5 сiчня, 13:44
Марія Мисловська працювала на першому в історії футзалу Чемпіонаті світу серед жінок
Арбітриня Мисловська може стати найкращою суддею у 2025 році
1 сiчня, 19:05
У другому спарингу нашій команді не вдалося стримати чинних чемпіонів Європи
Збірна України з футзалу зіграла другий товариський матч проти Португалії
22 грудня, 2025, 16:38
Збірна України з футзалу готується до фінального турніру Євро-2026
Збірна України з футзалу провела товариську гру з Португалією: результат матчу
20 грудня, 2025, 09:57
УЄФА дозволяє Білорусі використовувати на міжнародних турнірах національну символіку
УАФ звернулася до УЄФА щодо умов участі Білорусі у Євро-2026 із футзалу
17 грудня, 2025, 11:10
Господарем Євро-2027 буде Хорватія
Україна дізналася суперників у відборі Євро-2027 із футзалу серед жінок
12 грудня, 2025, 16:08

Новини

Шульга допоміг «Мен Селтікс» здобути перемогу у грі G-ліги
Шульга допоміг «Мен Селтікс» здобути перемогу у грі G-ліги
Збірна України з футзалу оголосила склад на збір перед Євро-2026
Збірна України з футзалу оголосила склад на збір перед Євро-2026
Костюк перемогла прихильницю Путіна на турнірі в Брісбені
Костюк перемогла прихильницю Путіна на турнірі в Брісбені
Трилер в Окленді. Світоліна пробилася до півфіналу турніру WTA
Трилер в Окленді. Світоліна пробилася до півфіналу турніру WTA
Суд виніс вирок англійському арбітру, який зберігав дитячу порнографію
Суд виніс вирок англійському арбітру, який зберігав дитячу порнографію
Забарний здобув черговий трофей у складі ПСЖ
Забарний здобув черговий трофей у складі ПСЖ

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua