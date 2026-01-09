Збірна України з футзалу оголосила склад на збір перед Євро-2026

Наставник синьо-жовтих викликав на навчально-тренувальний збір у Польщі та Словенії перед Євро-2026 15 гравців

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко оголосив склад нашої національної команди на збір перед фінальним турніром чемпіонату Європи 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу АФУ.

Наставник синьо-жовтих викликав на навчально-тренувальний збір у Польщі та Словенії перед Євро-2026 15 гравців.

Склад збірної України з футзалу

Воротарі: Юрій Савенко («Київ Футзал»), Олександр Сухов (ХІТ), Іван Бєлімов («Каспій», Казахстан).

Польові гравці: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Олександр Педяш, Андрій Мельник, Владислав Первєєв (усі – ХІТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниіл Абакшин (усі – «Євробус», Польща), Петро Шотурма, Ілля Приходько (обидва – «Ураган»), Ігор Корсун («Осасуна Магна», Іспанія), Микола Микитюк («Рібера Наварра», Іспанія).

Відзначимо, що Олександр Педяш повертається до лав національної збірної вперше з вересня 2024 року.

11 січня команда збереться в польському Перемишлі, де буде тренуватися протягом кількох днів. А вже 17 січня збірна України проведе заключний товариський матч у межах підготовки до Євро-2026 – проти Словенії. Спаринг пройде в закритому форматі – пряма трансляція не передбачена.

Євро-2026 проходитиме з 21 січня до 7 лютого на майданчиках латвійської Риги, литовського Каунаса та словенської Любляни.

