Ковзанярці з Росії на Олімпіаді спонсори подарували смартфон, а через 20 хвилин – забрали

Коржова лишилася без ексклюзивного смартфону

Російська ковзанярка Коржова розповіла пропагандистам, як на Олімпіаді їй подарували телефон, а за 20 хвилин його забрали. Про це повідомляє «Главком».

«У мене була історія. Ми прийшли просто в Samsung подивитися. Ми ходили з нашим тренером Олімпійським селищем, дивилися, що є, зайшли туди. Тому що там можна міняти значки. І мене почали зазивати асистенти магазину: «Бери телефон, бери телефон». Я пояснюю, що я нейтральний спортсмен, я не маю права отримувати. Вони кажуть: «Та все окей».

І я показую, що на моїй акредитації написано, звідки я взагалі хто я. Ось. Вони кажуть: «Все нормально». Зрештою я отримую цей телефон, його оформили. Через 20 хвилин дзвонять і кажуть: «Доброго дня. Ми отримали інформацію про те, що Ксенія отримала телефон. Поверніть, будь ласка». Самі співробітники не проти були і вони навіть не знали про це правило», – розповіла Коржова.

Коржова на Олімпіаді посіла 12 місце на дистанції 3000 м.

Як повідомлялося, російські спортсмени не отримали від організаторів Олімпіади-2026 у подарунок ексклюзивні смартфони, які були вручені під час заселення в Олімпійське селище іншим учасникам Ігор.

Перед початком Олімпіади-2026 південнокорейська компанія Samsung, яка є спонсором Міжнародного олімпійського комітету, представила ексклюзивну версію смартфона для учасників зимових Ігор-2026.

Згідно з заявою пресслужби компанії, мобільний пристрій у дизайнерському виконанні мали отримати майже 3800 спортсменів, які приїхали на Ігри до Італії.

За інформацією пропагандистів, півтора роки тому на літній Олімпіаді-2024 російські спортсмени також не отримали від організаторів телефонів цього ж виробника.

На всіх попередніх Іграх росіяни отримували такі подарунки, як і всі інші учасники змагань.