Бразильський легіонер залишив «Карпати»

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Бразильський легіонер залишив «Карпати»
Бразилець став гравцем зелено-білих у березні 2025 року
фото: «Карпати»

«Карпати» та «Палмейрас» досягли угоди щодо оренди Фабіано

19-річний вінгер львівських «Карпат» Фабіано Родрігес Перейра виступатиме за бразильський «Палмейрас» на правах оренди з опцією викупу до 31 січня 2027-го року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Карпати.

Бразилець став гравцем зелено-білих у березні 2025 року. За цей час Фабіано зіграв десять матчів і відзначився одним забитим м’ячем.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
