Юний боксер помер після бою на молодіжному чемпіонаті світу

Йорданському спортсмену стало погано під час поєдинку, його госпіталізували, але врятувати не змогли

19-річний боксер Рашид Аль-Свайсат помер через 10 днів після поєдинку на молодіжному чемпіонаті світу. Як повідомляє Mirror, 16 квітня 19-річний Аль-Свайсат проводив поєдинок на світовій першості з представником збірної Естонії Антоном Виноградовим. У третьому раунді спортсмену стало погано. Йому намагалися надати допомогу на рингу, а після госпіталізували. У лікарні Аль-Свайсат переніс операцію на мозку, але за півтора тижні все ж помер.

Поліція Польщі, де і проходив турнір, розслідує інцидент. Поки неясно, чи отримав Аль-Свайсат важку травму безпосередньо під час сутички або ж мав проблеми зі здоров'ям ще до початку зустрічі.

Олімпійський комітет Йорданії висловив співчуття у зв'язку зі смертю боксера. На трагедію також відреагували в АІБА, присвятивши боксерові окремий пост.

З цього чемпіонату світу збірна України привезла одну золоту нагороду. У фіналі Юрій Захареєв зустрічався з росіянином і впевнено взяв гору.