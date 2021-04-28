Польський суддя позбавив Росію прапора прямо під час чемпіонату світу

Організатори матчу проігнорували рішення Спортивного арбітражного суду про заборону використання російської символіки на змаганнях

У Польщі під час матчу за звання чемпіонки світу з міжнародних шашок, в якому беруть участь представниця Росії Тамара Тансиккужина і Наталія Садовська з Польщі, суддя змагань побачив на змагальному столі російський прапор і прибрав його.

«Мені подзвонили від імені колишнього міністра спорту Вітольда Баньки і попросили прибрати зі столу російський прапор, незважаючи на те що партія тривала. Я не знав, як відреагує Таксиккужина, але мені необхідно було це зробити.

Польська сторона не зробила нічого поганого. Більш того, ми зробили більше, ніж повинні. FMJD (Всесвітня організація шашок) проігнорувала прийняті в грудні рішення Спортивного арбітражного суду про заборону використання російської символіки на змаганнях, і, якщо ми негайно нічого не змінимо, FMJD буде виключена з ВАДА (Всесвітнього антидопінгового агентства)», – заявив експрезидент Європейської федерації шашок Яцек Павлицький.

Тансиккужина поступається після чотирьох раундів Садовській в битві за титул чемпіонки світу. Матч складається з дев'яти раундів, в кожному розігрується 12 очок. Переможець має набрати 54 очка. На даний момент Садовська веде в матчі з рахунком 32:16. Завершиться протистояння 3 травня.