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    Польський суддя позбавив Росію прапора прямо під час чемпіонату світу

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    Польський суддя позбавив Росію прапора прямо під час чемпіонату світу
    Фото/скріншот

    Організатори матчу проігнорували рішення Спортивного арбітражного суду про заборону використання російської символіки на змаганнях

    У Польщі під час матчу за звання чемпіонки світу з міжнародних шашок, в якому беруть участь представниця Росії Тамара Тансиккужина і Наталія Садовська з Польщі, суддя змагань побачив на змагальному столі російський прапор і прибрав його.

    «Мені подзвонили від імені колишнього міністра спорту Вітольда Баньки і попросили прибрати зі столу російський прапор, незважаючи на те що партія тривала. Я не знав, як відреагує Таксиккужина, але мені необхідно було це зробити.

    Польська сторона не зробила нічого поганого. Більш того, ми зробили більше, ніж повинні. FMJD (Всесвітня організація шашок) проігнорувала прийняті в грудні рішення Спортивного арбітражного суду про заборону використання російської символіки на змаганнях, і, якщо ми негайно нічого не змінимо, FMJD буде виключена з ВАДА (Всесвітнього антидопінгового агентства)», – заявив експрезидент Європейської федерації шашок Яцек Павлицький.

    Тансиккужина поступається після чотирьох раундів Садовській в битві за титул чемпіонки світу. Матч складається з дев'яти раундів, в кожному розігрується 12 очок. Переможець має набрати 54 очка. На даний момент Садовська веде в матчі з рахунком 32:16. Завершиться протистояння 3 травня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу
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