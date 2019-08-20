Ціна – $40 мільйонів. «За кандидатуру Росії не голосував ніхто. Господаркою чемпіонату світу її призначили»



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Михайло Мельник вважає, що до 2022 року російсько-українська війна закінчиться Фейсбук Михайла Мельника

Президент Федерації волейболу України розповів, чи виступатиме Україна на світовій першості в Росії

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник розповів про своє ставлення до рішення Міжнародної федерації довірити проведення чемпіонату світу-2022 серед чоловіків Росії і чи буде так грати збірна України.

«Коли їхав на конгрес, знав, що буде розгляд цього питання і, звичайно, хотів голосувати проти кандидатури Росії, - каже Михайло Григорович у коментарі телеканалу XSport. – Але голосування не було. Президент Міжнародної федерації волейболу вийшов і оголосив, що чемпіонат світу 2022 року відбудеться в Росії. Пізніше нам повідомили, що РФ чи «Ґазпром» уклали з FIVB контракт розміром 40 мільйонів доларів. Про що можна говорити?

Чи поїде на ці змагання збірна України? Для початку нам треба туди пробитися крізь сито відбірного турніру. Якщо потрапимо – поїдемо. Думаю, що до того часу закінчиться війна, на нашій землі перестануть стріляти. В політиці часто все міняється. Поїдемо з розумінням, що ніякі вони нам не брати. Думаю, у фіналі чемпіонату світу ми їм віддамо».

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