Данча-Чундак і Белінський стали чемпіонами України зі сноубордингу

У фіналі передолімпійської підготовки сноубордисти розіграли звання чемпіонів України

5-6 лютого на гірськолижному комплексі «Буковиця» пройшли змагання чемпіонату України зі сноубордингу у паралельних дисциплінах. У змаганнях, які знову пройшли у ранзі міжнародних, взяли участь спортсмени Польщі та Словаччини, інформує офіційний сайт Федерації лижного спорту України. І в паралельному слаломі, і в паралельному гіганті



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У фіналі передолімпійської підготовки сноубордисти розіграли звання чемпіонів України

5-6 лютого на гірськолижному комплексі «Буковиця» пройшли змагання чемпіонату України зі сноубордингу у паралельних дисциплінах.

У змаганнях, які знову пройшли у ранзі міжнародних, взяли участь спортсмени Польщі та Словаччини, інформує офіційний сайт Федерації лижного спорту України.

І в паралельному слаломі, і в паралельному гіганті трійка призерів була незмінною.

Абсолютні титули підтвердили лідери команди Аннамарі Данча-Чундак та Олександр Белінський.

У чоловіків двічі срібним призером став лідер команди зі сноубордкросу Роман Александровський, а обидві бронзові нагороди додав до своїх регалій учасник зимових Олімпійських ігор та екс-чемпіон України Йосиф Пеняк.

У жіночих змаганнях у паралельному гіганті срібну нагороду виборола Олександра Мальованна, а бронзову медаль – Віта Боднарук. На трасі паралельного слалому дівчата помінялись місцями.

Зовсім трішки не вистачило до медалі Михайлу Харуку та Євгенії Зорі. Але вони ще можуть проявити себе у чемпіонаті України серед юніорів, який продовжує серію змагань.

Нагадаємо, що Аннамарі Данча представить Україну на Олімпійських іграх-2018.