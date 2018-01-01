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    Данча-Чундак і Белінський стали чемпіонами України зі сноубордингу

    У фіналі передолімпійської підготовки сноубордисти розіграли звання чемпіонів України
    5-6 лютого на гірськолижному комплексі «Буковиця» пройшли змагання чемпіонату України зі сноубордингу у паралельних дисциплінах. У змаганнях, які знову пройшли у ранзі міжнародних, взяли участь спортсмени Польщі та Словаччини, інформує офіційний сайт Федерації лижного спорту України. І в паралельному слаломі, і в паралельному гіганті
    • Сьогодні, 14:44
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    У фіналі передолімпійської підготовки сноубордисти розіграли звання чемпіонів України

    5-6 лютого на гірськолижному комплексі «Буковиця» пройшли змагання чемпіонату України зі сноубордингу у паралельних дисциплінах.

    У змаганнях, які знову пройшли у ранзі міжнародних, взяли участь спортсмени Польщі та Словаччини, інформує офіційний сайт Федерації лижного спорту України.

    І в паралельному слаломі, і в паралельному гіганті трійка призерів була незмінною.

    Абсолютні титули підтвердили лідери команди Аннамарі Данча-Чундак та Олександр Белінський.

    У чоловіків двічі срібним призером став лідер команди зі сноубордкросу Роман Александровський, а обидві бронзові нагороди додав до своїх регалій учасник зимових Олімпійських ігор та екс-чемпіон України Йосиф Пеняк.

    У жіночих змаганнях у паралельному гіганті срібну нагороду виборола Олександра Мальованна, а бронзову медаль – Віта Боднарук. На трасі паралельного слалому дівчата помінялись місцями.

    Зовсім трішки не вистачило до медалі Михайлу Харуку та Євгенії Зорі. Але вони ще можуть проявити себе у чемпіонаті України серед юніорів, який продовжує серію змагань.

    Нагадаємо, що Аннамарі Данча представить Україну на Олімпійських іграх-2018.

    чемпіонат України лижний спорт
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