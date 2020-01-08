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    Дар’я Блашко пропустить гонки етапу Кубка світу в Обергофі

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    Білоруска берегтиме сили для чемпіонату світу - Дар’я Блашко пропустить гонки етапу Кубка світу в Обергофі
    Білоруска берегтиме сили для чемпіонату світу

    В тренерському штабі збірної вирішили, що спортсменці варто поберегти здоров’я

    Завтра в німецькому Обергофі стартує етап Кубка світу з біатлону. Ода з лідерок збірної України, Дар’я Блашко не змагатиметься на цьому етапі через проблеми зі здоров’ям, повідомив тренер жіночої збірної України Валерій Лєсніков. На старт в Обергофі вийдуть Юлія Джима, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина, Віта Семеренко та Валентина Семеренко.

    Дар’я Блашко пропустить спринтерську гонку на етапі в Обергофі. Вона не дуже добре почувалася на зборі в австрійському Гохфільцені. Були проблеми з горлом, турбував нежить. Нічого серйозного, але краще поберегти спортсменку. Схоже, що Даша Блашко пропустить весь етап. Але головний старт сезону – це чемпіонат світу. Не хочемо ризикувати, бо вже маємо гіркий досвід попередніх років. В Обергофі у нашому розпорядженні буде п’ять біатлоністок,  - розповів UA:БІАТЛОН Валерій Лєсніков, - Щодо складу на естафету поки не можу нічого сказати. Усе покаже спринтерська гонка. На завтра обіцяють дощ, тож орієнтуватимемося в тому числі і на стан здоров’я. Вирішимо завтра.

     Читайте такожВолодар Кубка світу виступить за Україну на четвертому етапі Кубка світу з біатлону

     

    біатлон Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима Анастасія Меркушина
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