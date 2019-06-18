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    Даяна Ястремська дала бій, але поступилася восьмій сіяній німкені

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    Даяна Ястремська продовжить виступи у Бірмінґемі в парному розряді - Даяна Ястремська дала бій, але поступилася восьмій сіяній німкені
    Даяна Ястремська продовжить виступи у Бірмінґемі в парному розряді
    Великий теніс України

    Українська тенісистка матиме більше часу на підготовку до Wimbledon

    35-та ракетка світу Даяна Ястремська з України поступилася на старті турніру із серії Premier в англійському Бірмінґемі (покриття - трава, призовий фонд - $1 006 263).

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    В 1/16 фіналу одеситка програла восьмій сіяній, 19-й тенісистці світу Юлії Ґьорґес із Німеччини - 6:3, 4:6, 3:6.

    Для суперниць то був другий очний поєдинок. У минулому сезоні українка також програла Ґьорґес у трьох сетах на турнірі в Нью-Гейвені.

    Сьогодні Ястремська вела по ходу матчу з сетом і брейком у другій партії, але не зуміла втримати перевагу. З рахунку 4:2 Даяна програла шість геймів поспіль, після чого зрівняла рахунок у третьому сеті (2:2). Ґьорґес записала в свій актив наступні три гейми і в підсумку довела зустріч до перемоги.

    Ястремська сьогодні боролася за свою першу перемогу в основній сітці турнірів WTA на траві (в одиночному розряді) і також четверту перемогу в кар'єрі над суперницею з топ-20 рейтингу.

    Українка продовжить свій виступ в Бірмінґемі в парній сітці, де вчора здобула перемогу в першому колі в дуеті з китаянкою Ван Цян.

    В одиночному колі Бірмінґему Україна представлена тільки Лесею Цуренко, яка свій матч першого кола проти американки Дженніфер Бейді проведе сьогодні ввечері.

    Нагадаємо, що днем раніше Еліна Світоліна програла поєдинок 1/16 фіналу турніру росіянці Маргариті Ґаспарян.

     Читайте також: Світоліна прокоментувала несподівану поразку в Бірмінгемі
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