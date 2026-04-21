Усик залишився лідером абсолютного рейтингу The Ring
У першій трійці також Наоя Іноуе та Шакур Стівенсон
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик продовжує лідирувати у рейтингу P4P (найкращих боксерів незалежно від вагової категорії) за версією журналу The Ring. Про це повідомляє «Главком».
Яке місце Усика у рейтингу P4P The Ring та що змінилось
Українець у грудні минулого року повернув собі перший рядок у рейтингу, після того як колишній абсолютний чемпіон світу в трьох дивізіонах Теренс Кроуфорд оголосив про завершення кар’єри.
У топ-10 піднявся мексиканський боксер Емануель Наваррете. Також на одну позицію у рейтингу піднялися Дзунто Накатані, Давід Бенавідес, Девін Гейні та Оскар Колласо.
Рейтинг P4P від The Ring
- 1. Олександр Усик
- 2. Наоя Іноуе
- 3. Шакур Стівенсон
- 4. Джессі Родрігес
- 5. Дмітрій Бівол
- 6. Дзунто Накатані (+1)
- 7. Давід Бенавідес (+1)
- 8. Девін Гейні (+1)
- 9. Оскар Колласо (+1)
- 10. Емануель Наваррете (+1)
Коли наступний бій Усика?
Усик готується до поєдинку з кікбоксером Ріко Верховеном. Бій пройде 23 травня у Єгипті. Обидва бійці вже встигли провести першу дуель поглядів. Боксерське шоу організують у Гізі біля знаменитих пірамід. WBC санкціонував добровільний захист українцем титулу організації у цьому бою.
Усик раніше відмовився від титулу чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі, тим самим втративши звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Олександр зберігає пояси WBC, WBA та IBF.
Свій останній бій Усик провів у липні 2025 року, нокаутувавши у п’ятому раунді Даніеля Дюбуа. Після цієї перемоги українець втретє у своїй кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу.
Нагадаємо, британець Тайсон Ф'юрі розглядає варіант проведення третього бою з Олександром Усиком після тріумфального повернення на професійний ринг.
