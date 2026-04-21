Усик залишився лідером абсолютного рейтингу The Ring

У першій трійці також Наоя Іноуе та Шакур Стівенсон

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик продовжує лідирувати у рейтингу P4P (найкращих боксерів незалежно від вагової категорії) за версією журналу The Ring. Про це повідомляє «Главком».

Яке місце Усика у рейтингу P4P The Ring та що змінилось

Українець у грудні минулого року повернув собі перший рядок у рейтингу, після того як колишній абсолютний чемпіон світу в трьох дивізіонах Теренс Кроуфорд оголосив про завершення кар’єри.

У топ-10 піднявся мексиканський боксер Емануель Наваррете. Також на одну позицію у рейтингу піднялися Дзунто Накатані, Давід Бенавідес, Девін Гейні та Оскар Колласо.

Рейтинг P4P від The Ring

1. Олександр Усик

2. Наоя Іноуе

3. Шакур Стівенсон

4. Джессі Родрігес

5. Дмітрій Бівол

6. Дзунто Накатані (+1)

7. Давід Бенавідес (+1)

8. Девін Гейні (+1)

9. Оскар Колласо (+1)

10. Емануель Наваррете (+1)

Коли наступний бій Усика?

Усик готується до поєдинку з кікбоксером Ріко Верховеном. Бій пройде 23 травня у Єгипті. Обидва бійці вже встигли провести першу дуель поглядів. Боксерське шоу організують у Гізі біля знаменитих пірамід. WBC санкціонував добровільний захист українцем титулу організації у цьому бою.

Усик раніше відмовився від титулу чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі, тим самим втративши звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Олександр зберігає пояси WBC, WBA та IBF.

Свій останній бій Усик провів у липні 2025 року, нокаутувавши у п’ятому раунді Даніеля Дюбуа. Після цієї перемоги українець втретє у своїй кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, британець Тайсон Ф'юрі розглядає варіант проведення третього бою з Олександром Усиком після тріумфального повернення на професійний ринг.