Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Усик залишився лідером абсолютного рейтингу The Ring

glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Олександр Усик та Ріко Верховен перед битвою поглядів
фото: REUTERS

У першій трійці також Наоя Іноуе та Шакур Стівенсон

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик продовжує лідирувати у рейтингу P4P (найкращих боксерів незалежно від вагової категорії) за версією журналу The Ring. Про це повідомляє «Главком».

Яке місце Усика у рейтингу P4P The Ring та що змінилось

Українець у грудні минулого року повернув собі перший рядок у рейтингу, після того як колишній абсолютний чемпіон світу в трьох дивізіонах Теренс Кроуфорд оголосив про завершення кар’єри.

У топ-10 піднявся мексиканський боксер Емануель Наваррете. Також на одну позицію у рейтингу піднялися Дзунто Накатані, Давід Бенавідес, Девін Гейні та Оскар Колласо.

Рейтинг P4P від The Ring

  • 1. Олександр Усик
  • 2. Наоя Іноуе
  • 3. Шакур Стівенсон
  • 4. Джессі Родрігес
  • 5. Дмітрій Бівол
  • 6. Дзунто Накатані (+1)
  • 7. Давід Бенавідес (+1)
  • 8. Девін Гейні (+1)
  • 9. Оскар Колласо (+1)
  • 10. Емануель Наваррете (+1)

Коли наступний бій Усика?

Усик готується до поєдинку з кікбоксером Ріко Верховеном. Бій пройде 23 травня у Єгипті. Обидва бійці вже встигли провести першу дуель поглядів. Боксерське шоу організують у Гізі біля знаменитих пірамід. WBC санкціонував добровільний захист українцем титулу організації у цьому бою.

Усик раніше відмовився від титулу чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі, тим самим втративши звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Олександр зберігає пояси WBC, WBA та IBF.

Свій останній бій Усик провів у липні 2025 року, нокаутувавши у п’ятому раунді Даніеля Дюбуа. Після цієї перемоги українець втретє у своїй кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, британець Тайсон Ф'юрі розглядає варіант проведення третього бою з Олександром Усиком після тріумфального повернення на професійний ринг.

Теги: бокс Олександр Усик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Усик і Геннадій Буткевич написали листа Андрію Шевченку
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
23 березня, 14:58
Лінь Юйтін на Олімпіаді в Парижі не лишила жодного шансу суперницям, здобувши над усіма перемоги 5:0
Олімпійська чемпіонка з боксу повернеться на ринг після гендерного скандалу
23 березня, 17:43
Ісіс залишається у відділенні інтенсивної терапії
Родина боксерки з США, яка була введена в штучну кому, повідомила про стан її здоров'я
24 березня, 07:58
На рингу Ойоко зробили штучне дихання, після чого доправили до лікарні
Кенійський боксер помер після програного поєдинку
3 квiтня, 15:55
Деонтей Вайлдер підтвердив статус одного з найпотужніших панчерів в історії боксу
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
5 квiтня, 20:25
Ф'юрі: Я роблю це, тому що закоханий у цю гру
Ф'юрі розповів, чому продовжує боксувати
8 квiтня, 13:03
Ф'юрі одноголосним рішенням суддів здобув перемогу
Скандальний Ф'юрі знищив росіянина у поєдинку в Лондоні
12 квiтня, 11:32
Ломаченко вперше за довгий час з'явився на публіці
Ломаченко в рясі допомагав священнику Московської церкви проводити Великодню службу
14 квiтня, 12:38
Ф'юрі переміг росіянина Махмудова в першому поєдинку після повернення у бокс
Ф'юрі повернувся у першу трійку рейтингу The Ring після перемоги над росіянином
14 квiтня, 15:23

Новини

Французький тінейджер після порятунку з пожежі в Швейцарії підписав контракт з клубом
Французький тінейджер після порятунку з пожежі в Швейцарії підписав контракт з клубом
Чемпіон Європи-2020 узгодив умови контракту з «Барселоною» – ЗМІ
Чемпіон Європи-2020 узгодив умови контракту з «Барселоною» – ЗМІ
Баскетболіст зі США опинився за ґратами та зіткнувся з серйозною хворобою
Баскетболіст зі США опинився за ґратами та зіткнувся з серйозною хворобою
Іменитий британський боксер Околі провалив допінг-тест перед боєм з японцем
Іменитий британський боксер Околі провалив допінг-тест перед боєм з японцем
Маліновський близький до сенсаційного переходу в клуб українців – інсайдер
Маліновський близький до сенсаційного переходу в клуб українців – інсайдер
Про українську фехтувальницю Харлан знімуть художній фільм
Про українську фехтувальницю Харлан знімуть художній фільм

Новини

Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Сьогодні, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Сьогодні, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua