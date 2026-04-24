Послідовник Усика. Ще один легендарний боксер проведе бій проти кікбоксера

Флойд Мейвезер 27 червня в столиці Греції проведе поєдинок проти кікбоксера Майка Замбідіса

Суперник американця провів 180 поєдинків у кікбоксингу

Ексчемпіон світу у п’яти дивізіонах Флойд Мейвезер проведе виставковий бій із грецьким кікбоксером Майком Замбідісом 27 червня в Афінах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram Флойда Мейвезера.

Нове шоу Мейвезера

Для Мейвезера цей поєдинок буде одним із етапів підготовки до реваншу проти Менні Пакьяо, який вже офіційно заплановано на 19 вересня у Лас-Вегасі.

45-річний Замбідіс провів 180 поєдинків у кікбоксингу, з яких виграв 158. Бій прийматиме арена Telekom Center Athens, де вже стартував продаж квитків.

Мейвезер останній професійний поєдинок провів у серпні 2017 року. У бою за спеціальний пояс WBC Money Belt він нокаутом переміг Конора Макгрегора. 49-річний Флойд не програв на професійному ринзі жодного бою, вигравши усі свої 50 поєдинків.

Що відомо про черговий бій Усика

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик готується до поєдинку з кікбоксером Ріко Верховеном. Бій пройде 23 травня у Єгипті.

Обидва бійці вже встигли провести першу дуель поглядів. Боксерське шоу організують у Гізі біля знаменитих пірамід. WBC санкціонував добровільний захист українцем титулу організації у цьому бою.

Усик раніше відмовився від титулу чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі, тим самим втративши звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Олександр зберігає пояси WBC, WBA та IBF.

Свій останній бій Усик провів у липні 2025 року, нокаутувавши у п’ятому раунді Даніеля Дюбуа. Після цієї перемоги українець втретє у своїй кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, що Усик продовжує очолювати рейтинг P4P (найкращих боксерів незалежно від вагової категорії) за версією журналу The Ring.