Послідовник Усика. Ще один легендарний боксер проведе бій проти кікбоксера

фото: The Ring

Суперник американця провів 180 поєдинків у кікбоксингу

Ексчемпіон світу у п’яти дивізіонах Флойд Мейвезер проведе виставковий бій із грецьким кікбоксером Майком Замбідісом 27 червня в Афінах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram Флойда Мейвезера.

Нове шоу Мейвезера

Для Мейвезера цей поєдинок буде одним із етапів підготовки до реваншу проти Менні Пакьяо, який вже офіційно заплановано на 19 вересня у Лас-Вегасі.

45-річний Замбідіс провів 180 поєдинків у кікбоксингу, з яких виграв 158. Бій прийматиме арена Telekom Center Athens, де вже стартував продаж квитків. 

Мейвезер останній професійний поєдинок провів у серпні 2017 року. У бою за спеціальний пояс WBC Money Belt він нокаутом переміг Конора Макгрегора. 49-річний Флойд не програв на професійному ринзі жодного бою, вигравши усі свої 50 поєдинків.

Що відомо про черговий бій Усика

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик готується до поєдинку з кікбоксером Ріко Верховеном. Бій пройде 23 травня у Єгипті.

Обидва бійці вже встигли провести першу дуель поглядів. Боксерське шоу організують у Гізі біля знаменитих пірамід. WBC санкціонував добровільний захист українцем титулу організації у цьому бою.

Усик раніше відмовився від титулу чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі, тим самим втративши звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Олександр зберігає пояси WBC, WBA та IBF.

Свій останній бій Усик провів у липні 2025 року, нокаутувавши у п’ятому раунді Даніеля Дюбуа. Після цієї перемоги українець втретє у своїй кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, що Усик продовжує очолювати рейтинг P4P (найкращих боксерів незалежно від вагової категорії) за версією журналу The Ring.

Читайте також

Анастасія Петренко одностайним рішенням суддів здолала представницю Мексики
Українська боксерка Петренко стала чемпіонкою світу за версією IBO
29 березня, 11:52
Фабіо Вордлі та Мозес Ітаума тренуються разом та прагнуть зустрітися з Олександром Усиком
Двоє британських боксерів заявили, що хочуть провести поєдинки з Усиком
29 березня, 12:25
На рингу Ойоко зробили штучне дихання, після чого доправили до лікарні
Кенійський боксер помер після програного поєдинку
3 квiтня, 15:55
Ф'юрі: Я роблю це, тому що закоханий у цю гру
Ф'юрі розповів, чому продовжує боксувати
8 квiтня, 13:03
Ломаченко вперше за довгий час з'явився на публіці
Ломаченко в рясі допомагав священнику Московської церкви проводити Великодню службу
14 квiтня, 12:38
Тайсон Ф'юрі перебуває в пошуку опонента для нового бою
Ф'юрі хоче трилогію. Британський боксер готовий провести ще один бій з Усиком
15 квiтня, 10:57
21-річний британець Мозес Ітаума (ліворуч) дебютував на професійному рингу у 2023 році
Льюїс оцінив готовність перспективного британця до поєдинку з Усиком
20 квiтня, 11:20
На рахунку Лоуренса Околі 23 перемоги в професійному рингу
Іменитий британський боксер Околі провалив допінг-тест перед боєм з японцем
21 квiтня, 18:02
Чудінов (ліворуч) на початку жовтня 2024 року незаконно відвідував кілька міст окупованої Луганської області
ЄС запровадив санкції проти ексчемпіона світу з боксу, який незаконно відвідував Луганщину
Вчора, 20:43

Новини

ЗМІ назвали клуб, в якому Маліновський продовжить кар'єру
ЗМІ назвали клуб, в якому Маліновський продовжить кар'єру
Інсайдер повідомив, чи зіграє зірка «Реала» Гюллер на Чемпіонаті світу
Інсайдер повідомив, чи зіграє зірка «Реала» Гюллер на Чемпіонаті світу
Послідовник Усика. Ще один легендарний боксер проведе бій проти кікбоксера
Послідовник Усика. Ще один легендарний боксер проведе бій проти кікбоксера
Російські фігуристи поскаржилися, що важко переносять відсторонення від змагань
Російські фігуристи поскаржилися, що важко переносять відсторонення від змагань
Ребров уже влітку може очолити титулований європейський клуб
Ребров уже влітку може очолити титулований європейський клуб
Українські борчині здобули три золоті нагороди на старті Чемпіонату Європи
Українські борчині здобули три золоті нагороди на старті Чемпіонату Європи

Новини

Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
Сьогодні, 09:10
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Вчора, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
22 квiтня, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
22 квiтня, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
22 квiтня, 10:29

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
