Льюїс оцінив готовність перспективного британця до поєдинку з Усиком

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Льюїс оцінив готовність перспективного британця до поєдинку з Усиком
21-річний британець Мозес Ітаума (ліворуч) дебютував на професійному рингу у 2023 році
фото: AP

Льюїс: Ітаума – чудовий молодий боєць із характером, він добре б'є, але...

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі британець Леннокс Льюїс прокоментуав потенційний поєдинок між українцем Олександром Усиком та Мозесом Ітаумою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-каналу iFL TV

«Мозес – чудовий молодий боєць із характером, він добре б'є. Але момент для кроку нагору ще не настав. В нього достатньо часу, не треба поспішати. На його місці я б почекав, коли Усик піде зі спорту, а потім заявив: «Я правлю в надважкій вазі». Ще дуже рано зустрічатися з ним», – сказав Льюїс.

21-річний британець Мозес Ітаума дебютував на професійному рингу у 2023 році. У його активі 14 перемог (12 – нокаутом) та жодної поразки.

Усик востаннє на даний момент виходив у ринг у травні 2025 року, коли у поєдинку з Даніелем Дюбуа вдруге у кар’єрі здобув титул абсолютного чемпіона світу. 

Варто зазначити, що Олександр Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона.

«Всесвітня боксерська організація отримала офіційне звернення від команди Олександра Усика стосовно майбутнього титулу чемпіона WBO у важкій вазі. Після ретельного обмірковування Усик вирішив скласти з себе повноваження чемпіона», – йдеться у заяві організації.

Свій наступний поєдинок Олександр Усик проведе проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена 23 травня 2026 року в Гізі, Єгипет.

Визначився переможець чоловічої Вищої ліги з баскетболу
Визначився переможець чоловічої Вищої ліги з баскетболу
Льюїс оцінив готовність перспективного британця до поєдинку з Усиком
Льюїс оцінив готовність перспективного британця до поєдинку з Усиком
ПСЖ остаточно визначився з долею капітана команди
ПСЖ остаточно визначився з долею капітана команди
Кличко провів найрезультативніший матч у кар'єрі в чемпіонаті Франції з баскетболу
Кличко провів найрезультативніший матч у кар'єрі в чемпіонаті Франції з баскетболу
Капітан «Баварії» повторив цікавий рекорд чемпіонату Німеччини
Капітан «Баварії» повторив цікавий рекорд чемпіонату Німеччини
Малащук здобула три нагороди Чемпіонату Європи з важкої атлетики
Малащук здобула три нагороди Чемпіонату Європи з важкої атлетики

