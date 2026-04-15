Ф'юрі хоче трилогію. Британський боксер готовий провести ще один бій з Усиком

Одіозний боксер не може заспокоїтися після своєї «несправедливої» поразки у другому бою

Тайсон Ф'юрі розглядає варіант проведення третього бою з Олександром Усиком після тріумфального повернення на професійний ринг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Ring.

Бажані дуелі Ф'юрі

У неділю, 12 квітня 2026 року, Тайсон Ф’юрі зробив черговий крок до відновлення свого реноме, перемігши росіянина Арсланбека Махмудова одностайним рішенням суддів. Для 37-річного британця це був перший виступ після півторарічної паузи, яка настала після його другої поспіль поразки від Олександра Усика у 2024 році. Хоча Ф’юрі вкотре заявляв про завершення кар’єри, його виступ на стадіоні «Тоттенгем Готспур» показав, що він все ще здатен конкурувати на елітному рівні.

Одразу після перемоги Ф’юрі ініціював нову хвилю медійного напруження, викликавши на бій свого давнього суперника Ентоні Джошуа. Проте «AJ», який спостерігав за поєдинком у рингсайді, продемонстрував несподівану стриманість, відмовившись давати публічні обіцянки щодо літнього поєдинку. Це змусило Тайсона знову згадати про українського чемпіона. Ф’юрі заявив про готовність до третього бою з Усиком за умови, що це буде «чесний бій», та якщо варіант із Джошуа остаточно зірветься.

Відповідь Усика

Олександр Усик, який наразі утримує пояси WBC, WBA та IBF, відреагував на активність Ф’юрі зі свого тренувального табору. Українець підтвердив, що теоретично готовий до третьої зустрічі з британцем, проте зараз його пріоритети лежать у зовсім іншій площині. 23 травня 2026 року в Єгипті, на тлі легендарних Пірамід Гізи, Усик проведе добровільний захист титулу проти легенди кікбоксингу Ріко Верховена.

Цей поєдинок багато хто сприймає як кросовер-шоу, проте для самого Усика він має глибший сенс. У свої 39 років Олександр відверто зізнався, що втомився постійно робити лише те, що потрібно за версією організацій чи фанатів. «Один раз я хочу зробити те, що хочу я. Більшість часу я роблю те, що необхідно. Тепер я роблю те, що мені потрібно», – наголосив чемпіон під час пресконференції.

Попри підготовку до Верховена, Усик уважно стежить за конкурентами. Він вже встиг спрогнозувати результат потенційного бою Ф’юрі – Джошуа, віддавши однозначну перевагу останньому. На думку українця, саме Джошуа стане наступним абсолютним чемпіоном після того, як «стара епоха» відійде на відпочинок.

Нагадаємо, що Ф'юрі повернувся у першу трійку рейтингу The Ring після перемоги над росіянином.