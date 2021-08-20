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    Де дивитися матч «Динамо» – «Десна» та інші матчу 5-го туру чемпіонату України

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    У п'ятому турі зустрінуться лідери - Де дивитися матч «Динамо» – «Десна» та інші матчу 5-го туру чемпіонату України
    У п'ятому турі зустрінуться лідери
    Фото з відкритих джерел

    В Києві зустрінуться лідери, «Шахтар» їде в гості до «Чорноморця»

    20 серпня матчем у Полтаві між «Ворсклою» та «Металіст-1925» стартує п’ятий тур чемпіонату України, який розтягнули на чотири дні.

    Лідери, «Динамо» і «Десна», завершать недільну футбольну програму. «Шахтар» зіграє з «Чорноморцем» на день раніше, адже в середу, 25 серпня, на нього чекає гра-відповідь плей-оф Ліги чемпіонів проти «Монако».

    Чемпіонат України. 5-й тур

    20 серпня (п'ятниця)

    «Ворскла» — «Металіст-1925» 19:30 «Футбол 1»

    21 серпня (субота)

    «Верес» — «Минай» 17:00 «Футбол 2»

    «Чорноморець» — «Шахтар» 19:30 «Футбол 2»

    «Дніпро-1» — «Рух» 19:30 УНІАН

    22 серпня (неділя)

    «Маріуполь» — «Зоря» 17:00 «Футбол 1»

    «Колос» — «Олександрія» 19:30 «Футбол 1»

    «Динамо» — «Десна» 21:30 «2+2»

    23 серпня (понеділок)

    «Львів» — «Інгулець» 19:30 «Футбол 2»

    Турнірна таблиця

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    Теги: Львів Олександрія Монако
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    Де дивитися матч «Динамо» – «Десна» та інші матчу 5-го туру чемпіонату України