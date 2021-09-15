Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Шериф» – «Шахтар»

Донецька команда матч першого туру проведе в Тирасполі

Друга команда минулого чемпіонату «Шахтар» 15 вересня стартує в груповому турнірі Ліги чемпіонів. Першу зустріч «гірники» проведуть у Тирасполі проти дебютанта турніру – молдовського «Шерифа».

Фаворитом матчу є «Шахтар», але, як розповів головний тренер донеччан Роберто Де Дзербі, подібні прогнози у Лізі чемпіонів недоречні. Адже «Шериф» також грав у кваліфікаційних раундах і український тренер Юрій Вернидуб чудово впорався з завданням потрапити до групового турніру.

У чемпіонаті України «Шахтар» у Києві здолав «Дніпро-1» – 2:0 і посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від «Динамо» на два очка.

У свою чергу «Шериф» з таким же рахунком переграв «Петрокуб» у чемпіонаті Молдови. Команда Вернидуба з 12 очками посідає четверте місце в турнірній таблиці, відстаючи від «Мілсамі» на вісім очок, щоправда при цьому тираспільці провели на три гри менше.

У прямій трансляції на території України матч «Шериф» – «Шахтар» покаже о 19:45 відеосервіс MEGOGO.