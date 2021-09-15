  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Шериф» – «Шахтар»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Лассіна Траоре посилив атакуючу міць команди Роберто Де Дзербі - Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Шериф» – «Шахтар»
    Лассіна Траоре посилив атакуючу міць команди Роберто Де Дзербі
    Фото з відкритих джерел

    Донецька команда матч першого туру проведе в Тирасполі

    Друга команда минулого чемпіонату «Шахтар» 15 вересня стартує в груповому турнірі Ліги чемпіонів. Першу зустріч «гірники» проведуть у Тирасполі проти дебютанта турніру – молдовського «Шерифа».

    Фаворитом матчу є «Шахтар», але, як розповів головний тренер донеччан Роберто Де Дзербі, подібні прогнози у Лізі чемпіонів недоречні. Адже «Шериф» також грав у кваліфікаційних раундах і український тренер Юрій Вернидуб чудово впорався з завданням потрапити до групового турніру.

    У чемпіонаті України «Шахтар» у Києві здолав «Дніпро-1» – 2:0 і посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від «Динамо» на два очка.

    У свою чергу «Шериф» з таким же рахунком переграв «Петрокуб» у чемпіонаті Молдови. Команда Вернидуба з 12 очками посідає четверте місце в турнірній таблиці, відстаючи від «Мілсамі» на вісім очок, щоправда при цьому тираспільці провели на три гри менше.

    У прямій трансляції на території України матч «Шериф» – «Шахтар» покаже о 19:45 відеосервіс MEGOGO.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Шериф» – «Шахтар»