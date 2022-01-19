Колишній суперник Кличка вийде на ринг проти українського боксера

26 лютого Ігор Шевадзуцький зустрінеться з Кевіном Джонсоном

Український боксер суперважкої ваги Ігор Шевадзуцький (9-0, 8 КО) свій наступний поєдинок проведе 26 лютого у німецькому Гамбурзі.

Суперником непереможеного українця у рамках шоу EC Boxing буде американець Кевін Джонсон (35-18-1, 19 КО). Це буде рейтинговий восьмираундовий бій, повідомляє «Спортарена».

В останньому поєдинку 31-річний Шевадзуцький у грудні минулого року у Броварах переміг поляка Каміла Соколовського за очками. Поєдинок проходив шість раундів.

42-річний Кевін Джонсон – колишній претендент на титул WBC. Останній бій він провів минулого літа і програв.

У 2009 році Джонсон бився з Віталієм Кличком за титул за версією WBC і поступився українцю рішенням суддів.