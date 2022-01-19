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    Колишній суперник Кличка вийде на ринг проти українського боксера

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    Ігор Шевадзуцький - Колишній суперник Кличка вийде на ринг проти українського боксера
    Ігор Шевадзуцький
    фото з відкритих джерел

    26 лютого Ігор Шевадзуцький зустрінеться з Кевіном Джонсоном

    Український боксер суперважкої ваги Ігор Шевадзуцький (9-0, 8 КО) свій наступний поєдинок проведе 26 лютого у німецькому Гамбурзі.

    Суперником непереможеного українця у рамках шоу EC Boxing буде американець Кевін Джонсон (35-18-1, 19 КО). Це буде рейтинговий восьмираундовий бій, повідомляє «Спортарена».

    В останньому поєдинку 31-річний Шевадзуцький у грудні минулого року у Броварах переміг поляка Каміла Соколовського за очками. Поєдинок проходив шість раундів.

    42-річний Кевін Джонсон – колишній претендент на титул WBC. Останній бій він провів минулого літа і програв.

    У 2009 році Джонсон бився з Віталієм Кличком за титул за версією WBC і поступився українцю рішенням суддів.

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    Теги: Віталій Кличко бокс Кевін Джонсон Ігор Шевадзуцький
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    Колишній суперник Кличка вийде на ринг проти українського боксера