Колишній суперник Кличка вийде на ринг проти українського боксера
26 лютого Ігор Шевадзуцький зустрінеться з Кевіном Джонсоном
Український боксер суперважкої ваги Ігор Шевадзуцький (9-0, 8 КО) свій наступний поєдинок проведе 26 лютого у німецькому Гамбурзі.
Суперником непереможеного українця у рамках шоу EC Boxing буде американець Кевін Джонсон (35-18-1, 19 КО). Це буде рейтинговий восьмираундовий бій, повідомляє «Спортарена».
В останньому поєдинку 31-річний Шевадзуцький у грудні минулого року у Броварах переміг поляка Каміла Соколовського за очками. Поєдинок проходив шість раундів.
42-річний Кевін Джонсон – колишній претендент на титул WBC. Останній бій він провів минулого літа і програв.
У 2009 році Джонсон бився з Віталієм Кличком за титул за версією WBC і поступився українцю рішенням суддів.
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